Trainerkarussell bei RB Leipzig: Unklare Zukunft für Ole Werner und Gespräche mit Diego Demichelis

Der Klub steht vor einer möglichen Trainerentlassung von Ole Werner, während Gespräche mit dem argentinischen Trainer Diego Demichelis laufen. Interne Unzufriedenheit und vertragliche Fragen erschweren die Situation.

Der aktuelle Stand im Trainerzirkel von RB Leipzig ist nach wie vor unklar. Zwar hat der Klub bestätigt, dass weder ein Kontakt zu einem anderen Verein hergestellt noch eine Einigung mit dem argentinischen Trainer Diego Demichelis oder einem anderen potenziellen Nachfolger erzielt wurde.

In den kommenden Tagen soll sich daran also nichts ändern. Nach der Rückkehr von Cheftrainer Ole Werner Mitte der Woche steht zunächst die bereits lange geplante Saisonanalyse an, bevor über das weitere Vorgehen entschieden wird. Fakt bleibt jedoch, dass Werner, der erst seit einem Jahr das Amt innehat, sich in einer schwierigen Position befindet. Insider gehen davon aus, dass es unwahrscheinlich ist, dass der 38‑jährige Trainer seinen bis 2027 laufenden Vertrag vollständig erfüllen wird.

Laut mehreren Quellen sei insbesondere Jürgen Klopp, der im Management des Vereins tätig ist, mit Werners Leistungen unzufrieden und dränge auf eine Trennung. Berichten von "Sky" zufolge hatte "Red Bull Soccer" den Coach bereits zweimal während der laufenden Saison entlassen wollen, jedoch habe sich der Klub jedes Mal dagegen ausgesprochen. Kurz zuvor hatte sogar Traineroberhaupt Markus Schäfer noch über eine vorzeitige Vertragsverlängerung für Werner nachgedacht.

Trotz dieser internen Spannungen sprechen die Fakten für Werner: In der vergangenen Saison konnte er RB Leipzig nach einem enttäuschenden siebten Platz im Vorjahr erneut als Dritten in die Champions‑League führen - ein Ergebnis, das den besten Punkte‑Durchschnitt aller RB‑Bundestrainer erzielte. Dennoch scheinen Klopp und das Führungsteam mit Werner inhaltlich und kommunikativ nicht vollständig überzeugt zu sein. Laut der "Bild" steht der "Global Head of Soccer" bereits seit geraumer Zeit in Kontakt mit dem ehemaligen Werder‑Trainer Demichelis.

Die beiden hätten sich mehrfach auf Mallorca getroffen, wo der Argentinier seit Ende Februar das Team von Real Mallorca trennt und seinen Vertrag trotz des Abstiegs aus der Primera División bis 2028 verlängert hat. Um Demichelis für Leipzig zu gewinnen, müsste RB Leipzig laut Quellen eine Ausstiegsklausel von rund 2,5 Millionen Euro zahlen. Obwohl bislang noch keine endgültige Einigung mit dem ehemaligen Weltklasse‑Verteidiger erzielt wurde, gehe man davon aus, dass Demichelis Leipzig verlassen will.

In diesem Szenario sei ein neuer Vertrag bis 2029 für ihn auf dem Tisch, wobei das spanische Lokalblatt "Diario de Mallorca" bereits bestätigte, dass die Vereinbarung zwischen Trainer und deutschem Verein feststehe, die Vereinsführung jedoch noch keine Lösung für den Abgang von Werner gefunden habe. Die Berichterstattung in den spanischen Medien ist von einer deutlich kritischen Stimmung geprägt. Das Lokalblatt bezeichnete die Entwicklung als "Demichelis' Hochverrat" und äußerte großen Schock über die Situation.

Die Sportzeitung "Marca", die die Meldung zuerst veröffentlichte, kommentierte, dass Demichelis "das sinkende Schiff verlassen und seine Versprechen brechen" werde. Neben den Trainergerüchten wird auch die bisherige Karriere des argentinischen Trainers beleuchtet: Nachdem er von 2003 bis 2010 als Profi bei Bayern München viermal Meister wurde, wechselte er 2023 zu seinem Heimatklub River Plate in Buenos Aires, wo er argentinischer Meister wurde, und betreute in der Saison 24/25 das mexikanische Team CF Monterrey.

Trotz aller Dementis wird nach Einschätzung der Analysten bis Ende der Woche Klarheit darüber bestehen, wie es für Demichelis und vor allem für Werner weitergeht. Aktuell spricht vieles mehr für einen Trainerwechsel als dagegen. Der offizielle Trainingsauftakt bei RB Leipzig ist für den 13. Juli angesetzt, was die Dringlichkeit einer schnellen Entscheidung unterstreicht





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