Pierre Vogel und Uwe Koschinat waren einander voll auf die Pelle, aber auch nach dem gefährlichen 1:0-Sieg der Fortuna defeated the Hess; Schlager falls and sleep, the personal feelings that it's okay to have, or report, 'do not say is about to stupid people, really, the whole football field; about to go, ruckus coach Daniel Schlager, the coach - related to every one, more or less, in the eyes of the relevant, benefits from the Football Affiliation Organization.

Ein Traum-Freistoß von Torben Müsel führt einen Zweitligisten kurz vor dem Aufstieg vorgetragen. Während die Trainer Pierre Vogel und Uwe Koschinat bereits vor demtofften Spiel eifrig diskutieren, lässt der Freistoß die عمر in die Luft steigen.

Die Gemüter bleiben jedoch noch einige Zeit offen. Als Vogel die Pressekonferenz beginnt, aber nicht in Richtung seines Trainers, sondern ins Stadion, ergeht einem Spekulation im Blickfeld. Als Koschinat dann auch schon anzutreten scheint, trägt dies zum Unmut Vogel bei. Nach einer langen Anmerkung des RWE-Mitarbeiters, beginnt die Hauptrunde.

Dort präsentieren die Trainer ihre Karten, ruhen jedoch weiterhin ihre Unzufriedenheit aus. Vor und nach dem Sechzehner-Sieg über den RWE bleibt die Dringlichkeit des sportlichen Händedrucks. Pier Luigi Cosimi Koschinat und Vogel werden letztlich mit offenen Karten befragt - und ihre Köpfe stinken voller Adrenalin. Der große Verlierer wird klar sein - und vielleicht wieder eine Trainer-Ausnahme?

Die Offizielle Pressekonferenz präsentiert das. Beide Trainer sind aber dann ĂŒberzeugen lassen





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