Trainerwechsel bei Bayer Leverkusen: Carles Martínez Novell soll kommen

Bayer Leverkusen plant offenbar einen Trainerwechsel. Kasper Hjulmand steht vor dem Aus, Carles Martínez Novell soll übernehmen. Die Verhandlungen sind weit fortgeschritten.

Bayer Leverkusen hat offenbar die Weichen für die kommende Saison gestellt. Wie aus Kreisen des Vereins zu erfahren war, steht ein Trainerwechsel kurz vor dem Abschluss.

Demnach wird sich der Werksklub erwartungsgemäß von Kasper Hjulmand trennen, dessen Vertrag eigentlich noch bis 2027 lief. Die Nachfolge soll Carles Martínez Novell antreten. Der 42-jährige Spanier, geboren in Barcelona, trainierte zuletzt den FC Toulouse und führte den französischen Erstligisten in der abgelaufenen Ligue-1-Saison auf den neunten Tabellenplatz. In Leverkusen soll er einen Zweijahresvertrag erhalten.

Die Entscheidung ist das Ergebnis einer intensiven Analyse der vergangenen Spielzeit, die für Bayer mit gemischten Gefühlen endete. Hjulmand hatte das Amt erst im September 2025 übernommen, nachdem Erik ten Hag nach nur wenigen Monaten entlassen worden war. Unter Hjulmands Leitung fand die Mannschaft zunächst zurück in die Erfolgsspur. Bis zur Winterpause arbeitete sich Leverkusen auf Rang drei der Bundesliga vor, erreichte das Achtelfinale der Champions League und das Halbfinale des DFB-Pokals.

Die zweite Saisonhälfte verlief jedoch weniger erfolgreich. In der Rückrundentabelle belegte Bayer lediglich Platz acht, rutschte in der Endabrechnung auf Rang sechs ab und verpasste damit die Rückkehr in die Königsklasse. Intern soll bereits seit Mitte März festgestanden haben, dass Hjulmand keine langfristige Perspektive mehr beim Verein besitzt. Die sportliche Führung zeigte sich unzufrieden mit der Entwicklung des Teams, insbesondere mit der mangelnden Konstanz und defensiven Schwächen.

Die Suche nach einem Nachfolger gestaltete sich schwierig. Mehrere Kandidaten waren im Gespräch, darunter Andoni Iraola, der Bournemouth in Richtung Liverpool verlassen soll, sowie Oliver Glasner, dessen Fokus nach seinem Abschied von Crystal Palace jedoch nicht auf der Bundesliga lag. Auch Filipe Luis, der mit der AS Monaco in Verbindung gebracht wird, und Michel, der offenbar vor einem Wechsel von Girona zu Ajax Amsterdam steht, hatten andere Pläne.

Die Wahl fiel schließlich auf Carles Martínez Novell, der in Toulouse einen soliden Ruf genießt und für seinen modernen, offensiven Spielstil bekannt ist. Er gilt als akribischer Arbeiter und soll die Mannschaft wieder in die europäischen Spitzenregionen führen. Sein Engagement wird mit Spannung erwartet, da die Erwartungen in Leverkusen hoch sind. Der Wechsel markiert einen weiteren Schritt in der Neuausrichtung des Vereins.

Bayer hat in den letzten Jahren mehrere Trainer verschlissen und hofft nun auf Kontinuität. Martínez bringt Erfahrung aus der Ligue 1 mit, aber auch die Herausforderung in der Bundesliga ist eine andere. Die Fans hoffen, dass er die Mannschaft stabilisieren und an die erfolgreichen Zeiten unter Xabi Alonso anknüpfen kann, die allerdings schon einige Jahre zurückliegen. Der Kader bedarf sicherlich punktueller Verstärkungen, um die gesteckten Ziele zu erreichen.

In den nächsten Wochen wird sich zeigen, ob der Spanier die Chemie im Team verbessern und taktische Impulse setzen kann. Der Druck ist groß, denn Leverkusen will wieder dauerhaft um die Champions-League-Plätze mitspielen





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