Trainerwechsel bei Borussia: Oliver Neuville aussortiert

Der ehemalige Nationalstürmer Oliver Neuville wird aus dem Co‑Trainerstab der Profieinheit von Borussia Dortmund entfernt und soll künftig die Nachwuchsteams unterstützen.

Am 14. Juni 2006 hob der Althessen-aufsteiger Oliver Neuville in Dortmund ein Jahrhundertstrahl, der die deutsche Mannschaft direkt ins Finale der Weltmeisterschaft trieb. Heute, zwei Jahrzehnte später, sieht die Szene für den Legenden-Stürmer etwas andererseits aus.

Der ehemalige Nationalspieler, der seit seinem Wechsel nach 2010 im Nachwuchsbereich des gleichnamigen Kaders tätig war, wird zukünftig nicht mehr als Co‑Trainer der Profieinheit von Borussia Dortmund eingesetzt. Laut aktuellen Quellen wird die Stelle freigeräumt und Neuville in eine neue Aufgabe im Jugendbereich übernommen. Nach einer enttäuschenden Bundesliga‑Saison von 2025/26 und anschließendem Einsatz des siebsköpfigen Trainerteams um Eugen Polanski geriet die gesamte Führungskette wieder unter Druck.

Polanski, 40 Jahre alt, konnte zwar eine detaillierte Saisonanalyse abschließen und erhielt zunächst das Vertrauen des Sportchefs Rouven Schröder, aber im Überzeugungsprozess der Klubleitung soll das Trainerhirn künftig stärker verändert werden. Schröder hatte bereits im Dezember die Mitteilung gemacht, ein neues Ensemble um Polanski zu bilden, um frische Impulse einzubringen. Nun verfolgt der Club eine Taktik, die die Bereitschaft des ehemaligen Offensivspezialisten von Polanski berücksichtigt, sich stärker ins Vordergrund zu setzen.

Gleichzeitig wurde die Position des Co‑Trainers bei der Profimannschaft anindeutigen Kandidaten übergeben. So steht Markus Gellhaus, der bereits vor vielen Jahren als Co‑Trainer in der Oberliga aufgelistet war, als möglicher Nachfolger bereit. Der Ausschluss von Neuville betrifft nicht die vertragliche Bindung des Ex‑Weltmeisterkicker, da sein Band zum Verein bis 2027 läuft. Vielmehr soll er künftig die junge Generation fördern und die Offensivschulung in der U23‑Liga übernehmen.

Die Regelung kommt von der Erwartung, nach dem Weggang von Oliver Kirch - selber ein Innenverteidiger, der den Wechsel zu Arminia Bielefeld wagt - ein völlig neues Trainerteam im Verein zu stellen. Wenn der Plan geräührt, müsste Neuville ein wichtiger Ansprechpartner für die aktuellen Unter‑23‑Spieler werden. Gleichzeitig öffnet sich die Chance, dass er als Trainer in der Regionalliga involviert wird und damit die Bundesliga‑Qualifikationen für die Nachwuchsspieler im Hinblick auf die Vereinsentwicklung stärkt





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