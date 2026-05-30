Trainerwechsel bei Eintracht Frankfurt und Leverkusen - Nübel, Füllkrug, Wirtz und Diomande im Fokus

Eintracht Frankfurt steht kurz vor der Verpflichtung von Adi Hütter als neuem Trainer, während bei Bayer Leverkusen Andoni Iraola als Nachfolger für Kasper Hjulmand im Gespräch ist. Gleichzeitig gibt es zahlreiche Entwicklungen im deutschen Fußball: Alexander Nübel wird den FC Bayern verlassen, Niclas Füllkrug könnte zu Werder Bremen zurückkehren, Florian Wirtz steht vor einem Wechsel zum FC Brentford und Yan Diomande bleibt überraschend bei RB Leipzig. Ein Überblick über die aktuellen Transfer- und Trainergerüchte.

Eintracht Frankfurt steht kurz vor der Lösung der Trainerfrage. Nach übereinstimmenden Medienberichten wird Adi Hütter der Nachfolger von Albert Riera auf der Bank des hessischen Bundesligisten.

Der Österreicher und die Eintracht sollen sich demzufolge auf einen Vertrag bis 2029 geeinigt haben, die offizielle Vertragsunterzeichnung sei für den 31. Mai geplant. Gleichzeitig gibt es auch bei Bayer Leverkusen Veränderungen im Trainerbereich. Dort wird Kasper Hjulmand nach dem verfehlten Ziel Champions League-Qualifikation, die Mannschaft beendete die Saison auf Platz sechs, vor dem Aus stehen.

Als heißer Nachfolgekandidat wird Andoni Iraola genannt. Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, dass die Verhandlungen mit dem Spanier zügig vorangetrieben werden, um die-formellen Schritte abzuschließen. Auch der "kicker" hatte zuvor von "finalen Verhandlungen" zwischen Leverkusen und Iraola berichtet. Im Torwartmarkt gibt es wichtige Entwicklungen um Alexander Nübel.

Der beim FC Bayern unter Vertrag stehende Torhüter hat laut "Sport Bild" keine Zukunft in München. Bayerns Torwarttrainer Michael Rechner soll Nübel bereits mitgeteilt haben, dass der Rekordmeister trotz eines bis 2029 laufenden Vertrags kein Interesse mehr an ihm habe und ihn gerne von der Gehaltsliste streichen wolle. Mehrere internationale Top-Klubs, darunter sollen sich bereits Newcastle United und ein Klub aus der italienischen Serie A mit Nübel beschäftigt haben.

Das mögliche Preisschild von rund 15 Millionen Euro sei für diese Vereine dabei kein Problem. Eine endgültige Entscheidung könnte sich jedoch verzögern, da Nübel mit der deutschen Nationalmannschaft zur WM fährt und sich daher zunächst nicht für einen neuen Klub empfehlen kann. Ein weiterer Stürmer, der im Gespräch ist, ist Niclas Füllkrug. Der 33-jährige Angreifer, der aktuell von West Ham United an Werder Bremen ausgeliehen war, könnte nach dem Abstieg West Hams aus der Premier League dauerhaft nach Bremen zurückkehren.

Die "Sport Bild" berichtet, dass Werder die "große Chance" auf eine Rückholaktion habe. Der Spieler sei bereits im Winter nicht abgeneigt gewesen. Zwar wäre das Gehalt in Bremen deutlich niedriger als bei West Ham, jedoch winkt ihm beim Absteiger eine hohe Abfindung.

Zudem spiele eine Rolle, dass Füllkrug seinen Lebensmittelpunkt wieder in der Nähe Hannover haben möchte, die Entfernung nach Bremen ist nur etwa eine Autostunde. Neben Werder sollen auch Klubs aus der MLS sowie aus Spanien und Italien an Füllkrug interessiert sein, ein Wechsel in die USA komme aber aktuell noch nicht infrage. Für Werder Bremen gibt es auch eine personelle Entscheidung im Tor. U21-Nationaltorhüter Mio Backhaus soll den Klub Richtung SC Freiburg verlassen.

Der 22-Jährige war vor der Saison zur Nummer eins aufgestiegen und hatte starke Leistungen gezeigt. In Freiburg soll er Noah Atubolu ersetzen, der selbst einen Wechselwunsch hinterlegt haben soll. Im Stürmerbereich gibt es Bewegung beiFlorian Wirtz. Der junge Flügelspieler von Bayer Leverkusen steht nach Informationen der "Sport Bild" kurz vor einem Wechsel zum FC Brentford.

Der Premier-League-Klub soll bereit sein, die geforderte Ablösesumme von rund 50 Millionen Euro zu zahlen. Zuvor hatte bereits Brighton & Hove Albion Interesse bekundet, sich dann aber wegen der hohen Ablöse aus dem Poker verabschiedet. Ein weiteres großes Transferthema ist Yan Diomande. Das 19-jährige Offensiv-Juwel von RB Leipzig hat in einem Interview mit dem "kicker" überraschend klargemacht, dass er auch in der kommenden Saison für die Sachsen spielen will.

Er benannte sportliche Perspektiven und Statistiken als entscheidenden Faktor. Diese Entscheidung kommt überraschend, weil er nach einem starken Jahr bei vielen Top-Klubs Europas auf dem Zettel stehen soll. Eine Ablösesumme von bis zu 100 Millionen Euro, die Leipzig für ihn aufgerufen haben soll, könnte potenzielle Interessenten jedoch abschrecken. Diomande ist vertraglich noch bis 2030 an den Verein gebunden





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