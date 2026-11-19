Meikel Schönweitz tritt die Übergangsfunktion bei der U23 von Mainz 05 an. Benjamin Hoffmann nimmt sich private Auszeit. Details zum Wechsel.

Der 1. FSV Mainz 05 vollzieht einen ungewöhnlichen Wechsel in der Führung seiner zweiten Mannschaft. Meikel Schönweitz, der technische Direktor des Bundesligisten mit einer UEFA-Pro-Lizenz, übernimmt ab sofort die Verantwortung in der Regionalliga. Die Maßnahme gilt als klare Übergangslösung auf Zeit, wobei geplant ist, dass die Verantwortlichkeiten kurzfristig wieder an Benjamin Hoffmann zurückgegeben werden. Diese strukturelle Anpassung erfolgt ohne direkten Zusammenhang mit sportlichen Leistungsdaten oder Tabellenkonstellationen der U23-Mannschaft.

Trainerwechsel als Übergangslösung auf Zeit

Meikel Schönweitz, der bereits in der Saison 2023/24 diese Rolle vorübergehend innehatte, kehrte als erfahrener Verhandler in die Trainerzentrale zurück. Er übernimmt das Amt des Cheftrainers von Benjamin Hoffmann, der seit 2022 die Regionalliga-Mannschaft leitet. Schönweitz wird dabei nicht allein agieren, sondern unterstützt von Co-Trainer Christof Babatz. Das Duo saß bereits am Freitag in der Heimbegegnung gegen Steinbach-Haiger auf der Bank, was die unmittelbare operative Umsetzung des Wechsels unterstreicht. Die Entscheidung wurde von der Vereinsführung schnell und effizient getroffen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

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Private Gründe führen zur vorübergehenden Auszeit

Der Auslöser für diese personelle Umstrukturierung liegt ausschließlich im privaten Bereich des langjährigen Trainers Benjamin Hoffmann. Der 47-Jährige bat den Verein selbstständig um eine Auszeit, um sich um seinen schwer erkrankten Vater zu kümmern. Hoffmann plant, vorübergehend in seine Heimatstadt Dortmund zurückzukehren, um familiäre Verpflichtungen priorisieren zu können. Diese Entscheidung wurde von der Vereinsführung respektvoll unterstützt, da sie die menschlichen Aspekte über den rein sportlichen Betrieb stellt. Schönweitz betonte, dass es im Leben Situationen gibt, die wichtiger sind als alles andere.

Klare Rückkehrpläne bis zum Jahresende

Die zeitliche Befristung dieses Arrangements ist im Verein bereits fest verankert. Meikel Schönweitz wird die Geschicke der U23 bis zum Ende des laufenden Kalenderjahres leiten. Erst nach diesem Zeitraum wird Benjamin Hoffmann uneingeschränkt auf seinen Posten als U23-Cheftrainer zurückkehren. Die Vereinsleitung bot Hoffmann an, ihn bis dato zu vertreten, damit er sich ungestört auf die Unterstützung seiner Familie konzentrieren kann. Dies zeigt die enge Verbundenheit zwischen dem Trainerstab und der Vereinsstruktur bei Mainz 05.

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Sportliche Situation und Tabellenkonstellation

Es ist wichtig festzuhalten, dass dieser Trainerwechsel keine Reaktion auf sportliche Probleme darstellt. Die zweite Mannschaft der Mainzer belegt aktuell den 15. Platz in der Tabelle, ist also nicht unmittelbar abstiegsgefährdet. Oft werden Trainerwechsel in solchen Lagen als direkter Versuch zur Rettung der Klasse interpretiert, doch hier liegt ein völlig anderes Szenario vor. Die Leistung der Mannschaft bleibt also nicht der Grund für den Austausch, sondern es handelt sich um eine humane Maßnahme für den betroffenen Trainer. Benjamin Hoffmann war bis dato fest im Amt und hat das Team bis zur Ausreise geleitet.

Kontinuität durch technische Direktion

Die Besetzung mit Meikel Schönweitz garantiert höchste fachliche Standards während der Übergangszeit. Als technischer Direktor des Klubs verfügt er über die nötige UEFA-Pro-Lizenz, um die Verantwortung in der Regionalliga fachlich und strukturell abzusichern. Seine Erfahrung im Nachwuchsbereich, unter anderem durch seine frühere Tätigkeit als Cheftrainer des DFB, qualifiziert ihn für diese Aufgabe. Zusammen mit Christof Babatz bleibt die strategische Ausrichtung der U23 gewahrt. Diese Kontinuität ist essenziell, um den Spielern ein stabiles Umfeld zu bieten, während ihre übliche Führungspersönlichkeit privat eingebunden ist.