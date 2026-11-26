Die VSG Altglienicke und Cheftrainer Dan Twardzik beenden die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung. Die Brüder Abu und Momar Njie übernehmen interimistisch das Training.

Die VSG Altglienicke und ihr Cheftrainer Dan Twardzik haben mit sofortiger Wirkung ihre Zusammenarbeit beendet. Der Verein aus der Nordost-Regionalliga bestätigte diese Entwicklung, nachdem gemeinsame und vertrauensvolle Gespräche zu der Einigung geführt hatten. Damit endet eine Ära, in der Twardzik dem Klub in mehreren schwierigen Phasen Verantwortung übertragen wurde. Die Verantwortlichen sehen nun einen Neuanfang für die weitere Saison.

Interimslösung durch die Brüder Njie

Abu Njie steigt interimsweise zum neuen Cheftrainer auf und übernimmt die taktische Leitung der Mannschaft. Sein Bruder Momar Njie wird ihn als Co-Trainer unterstützen, sodass das bestehende Trainerteam im Wesentlichen erhalten bleibt. Diese Konstellation soll Stabilität in der aktuellen Saison gewährleisten, während die Mannschaft unter neuem Vorzeichen antritt. Für Altglienicke markiert dieser Schritt den Beginn eines neuen Kapitels, das von den beiden Brüdern geprägt sein wird.

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Twardzik-Ära und historische Erfolge

Dan Twardzik, der 35-jährige Trainer, blickt auf eine erfolgreiche Zeit bei der VSG zurück. Sein größter persönlicher Erfolg war der Gewinn des Berliner Landespokals im Jahr 2026. Dieser Titel unterstreicht seine Kompetenz in krusialen Momenten der Saison. Trotz dieses Triumphs konnte sich die Mannschaft in der laufenden Spielzeit nicht an die Spitze der Tabelle drücken. Der Klub hatte mit hohen Erwartungen in die Kampagne gestartet, die nun eine Wende erfordern.

Aktuelle Tabellenlage und Rückstand

Diese Notwendigkeit ergibt sich aus der aktuellen sportlichen Situation in der Regionalliga Nordost. Die VSG Altglienicke liegt momentan auf dem sechsten Platz der Tabelle. Ein deutlicher Rückstand von zehn Punkten auf den Tabellenführer Rot-Weiß Erfurt belastet die Position des Teams. Sportchef und Union-Legende Torsten Mattuschka steht damit vor der Aufgabe, mit der neuen Trainerkonstellation den Anschluss an die Spitzenteams zurückzugewinnen.

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Kommandozentrale und strategische Ausrichtung

Die Kommunikation des Vereins betont den vertrauensvollen Charakter der Trennung. Dies deutet darauf hin, dass keine konfrontativen Auseinandersetzungen im Vordergrund standen, sondern eine strategische Neuausrichtung. Die Entscheidung fällt in einer Phase, in der punktuelle Ergebnisse entscheidend sind, um die Play-off-Plätze oder gar den Titelkampf im Blick zu behalten. Die Identität des Clubs bleibt davon unberührt, doch die taktische Philosophie könnte sich unter den Njies leicht verschieben.

Zukünftige Perspektiven und Aufgaben

Der Fokus der Mannschaft liegt nun auf der sofortigen Umsetzung der neuen Anweisungen. Abu Njie hat die Verantwortung übernommen, während Momar Njie als rechte Hand agiert. Die bisherigen Mitglieder des Trainerteams bleiben den beiden erhalten, was Kontinuität in den täglichen Einheiten verspricht. Die nächsten Spiele werden zeigen, ob diese Interimslösung den gewünschten Effekt hat und die Punktezahl signifikant steigert.