Bayer Leverkusen hat die Verpflichtung von Carles Martínez als Nachfolger von Kasper Hjulmund bestätigt. Der Spanier kommt vom FC Toulouse und unterschreibt bis 2028.

Jetzt ist der Trainerwechsel perfekt! Was BILD bereits berichtete, bestätigte Bayer Leverkusen am Donnerstag um 13 Uhr: Der Spanier Carles Martínez Novell (42) tritt die Nachfolge von Kasper Hjulmand (54) als Chefcoach der Werkself an.

Martínez kommt vom FC Toulouse. Er unterschreibt bis 2028 und wird bereits am Freitag (12 Uhr) offiziell in Leverkusen präsentiert. Sport-Boss Simon Rolfes (44) sagt über die Trainerwahl: 'Wir haben uns intensiv mit der Frage beschäftigt, welcher Trainer am besten zur nächsten Entwicklungsphase von Bayer 04 passt. Carles Martínez hat in Toulouse zahlreiche junge Spieler erfolgreich weiterentwickelt und eine international geprägte Mannschaft zu einer starken Einheit geformt.

Zu diesen wertvollen Erfahrungen bringt er eine hohe fachliche Kompetenz aus seiner Zeit in der Nachwuchsakademie des FC Barcelona mit nach Leverkusen.

' Rolfes stellt heraus, was seinen neuen Coach auszeichnet: 'Carles ist ein Trainer mit klaren Prinzipien und einer modernen Spielidee. Wir sind davon überzeugt, dass er die richtigen Impulse für unsere sportliche Zukunft setzen kann.

' Klub-Chef Fernando Carro (61) begründet die Entscheidung für seinen Landsmann: 'Wir haben als Bayer 04 in den vergangenen Jahren national und international eine starke Entwicklung vollzogen. Unser Ziel bleibt es, dauerhaft auf höchstem Niveau wettbewerbsfähig zu sein und unsere Position unter den führenden Klubs Europas weiter zu festigen.

' Die Bayer-Macher 'sind überzeugt, dass Carles Martínez mit seinem überzeugenden Profil als Coach sehr gut zu diesem Anspruch passt. Er verkörpert einen modernen Trainer-Typus, der unsere hochveranlagte Mannschaft entwickeln, auf ein konstant hohes Level heben und zu zählbaren Erfolgen führen kann', betont Carro. Für Hjulmand endet das Kapitel Leverkusen ein Jahr vor Ablauf seines Vertrags.

'Zunächst gilt unser Dank Kasper Hjulmand für seine Arbeit und seinen Einsatz in der vergangenen Saison. Mit dem Einzug in das Halbfinale des DFB-Pokals und ins Achtelfinale der Champions League wurden wichtige Akzente gesetzt, auch wenn die sportlichen Ziele nicht umfänglich erreicht werden konnten. Für den weiteren Weg wünschen wir ihm persönlich alles Gute.

Zugleich freuen wir uns, in Carles Martínez einen ambitionierten und modernen Fußballlehrer für Bayer 04 gewonnen zu haben', erklärt Werner Wenning (79), Vorsitzender des Gesellschafterausschusses der Bayer 04 Fußball GmbH. Carles Martínez, geboren in Barcelona, begann seine Trainerkarriere in der Jugendakademie des FC Barcelona, wo er unter anderem die U19 und die B-Mannschaft trainierte. 2020 wechselte er zum FC Toulouse, wo er zunächst die Reserve und ab 2023 die erste Mannschaft übernahm.

Unter seiner Führung belegte Toulouse in der vergangenen Saison den achten Platz in der Ligue 1 und erreichte das Halbfinale des französischen Pokals. Martínez gilt als Verfechter eines offensiven, ballbesitzorientierten Spielstils und legt großen Wert auf die Integration junger Talente. In Leverkusen erwartet ihn eine Mannschaft mit hohem Potenzial, darunter Florian Wirtz, Jeremie Frimpong und Patrik Schick, die unter seiner Regie weiter reifen sollen. Die Verpflichtung von Martínez erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für Bayer Leverkusen.

Nachdem der Verein in der vergangenen Saison den dritten Platz in der Bundesliga erreichte und in der Champions League bis ins Achtelfinale vorstieß, will man nun den nächsten Schritt machen. Die Vereinsführung erhofft sich von dem Spanier eine kontinuierliche Weiterentwicklung und die Fähigkeit, die Mannschaft auch in Drucksituationen zu stabilisieren. Martínez selbst äußerte sich nach der Vertragsunterzeichnung: 'Ich bin stolz, Teil von Bayer 04 zu sein. Dies ist ein Verein mit einer enormen Geschichte und einer glänzenden Zukunft.

Ich kann es kaum erwarten, mit den Spielern zu arbeiten und unsere Fans mit erfolgreichem Fußball zu begeistern.

' Die offizielle Vorstellung am Freitag wird mit Spannung erwartet, da Martínez nun die Herausforderung annimmt, die Erfolge von Hjulmand zu übertreffen und Bayer Leverkusen endgültig in der europäischen Spitze zu etablieren





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