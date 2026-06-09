Trainerwechsel und Massenabgänge beim Traditionsklub - Neuer Kurs nach großem Umbruch

Nach dem Rücktritt von Trainer Jochen Seitz und Co‑Trainer Nico Wegmann verlässt ein zehnköpfiges Kernteam den Verein. Das Abschiedsspiel gegen Hertha BSC und bevorstehende Vertragsverlängerungen markieren den Beginn einer Neuaufstellung mit dem Ziel, den Aufstieg in die 3. Liga zu realisieren.

Der Traditionsverein steht vor einem tiefgreifenden personellen Umbruch, nachdem Trainer Jochen Seitz (49) und sein Co‑Trainer Nico Wegmann (31) überraschend ihre Ämter niedergelegt haben. Der Abgang der beiden führt unweigerlich zu einer Neuorientierung der sportlichen Führung, denn die beiden hatten in den vergangenen Jahren maßgeblich an der Weiterentwicklung des Teams gearbeitet.

In den kommenden Wochen wird ein neuer Trainerstab gesucht, der nicht nur die sportlichen Ziele des Clubs klar definiert, sondern auch die bereits bestehenden Strukturen und Spielphilosophien weiterentwickelt. Die Vereinsleitung hat bereits signalisiert, dass bei der Auswahl des Nachfolgers sowohl fachliche Kompetenz als auch die Fähigkeit, junge Talente zu fördern, im Vordergrund stehen werden. Parallel zum Wechsel in der Trainerbank erfolgt{ein} beispielloser Personalabbau: Zehn Spieler werden den Verein verlassen, was das sportliche Rückgrat des Kaders stark erschüttern dürfte.

Zu den bereits bekannten Abschieden zählen Stefan Maderer, der zum FC Sandhausen wechselt, sowie die Babelsberger Talente Laurin von Piechowski, Niclas Müller und Min‑gi Kang, die ebenfalls neue berufliche Wege einschlagen. Weitere Abgänge sind Rilind Kabashi, Pasqual Verkamp, Linus Zimmer, Luc Elsner, Hugo Eichler und Christoph Maier. In einer offiziellen Mitteilung dankte der Verein den scheidenden Fußballern für ihren unermüdlichen Einsatz, ihre Leidenschaft und die gemeinsam verbrachte Zeit.

Man wünschte ihnen sowohl im sportlichen als auch im privaten Leben alles Gute und betonte, dass ihre Leistungen im blau‑gelben Trikot stets in dankbarer Erinnerung bleiben würden. Gleichzeitig appellierte das Management an die Spieler, einen kleinen Platz in ihren Herzen für die Zeit im Verein und die Vereinsfarben zu bewahren. Um den Abschied würdevoll zu gestalten, hat der Club ein Abschiedsspiel gegen Hertha BSC am 11. Juli um 15 Uhr angesetzt.

Dieses Testspiel soll nicht nur ein sportlicher Höhepunkt sein, sondern auch eine emotionale Plattform bieten, um die scheidenden Spieler im Beisein von Fans, Vereinsfunktionären und Medien zu verabschieden. Darüber hinaus wurde angekündigt, dass die Verträge der verletzten Jan Philipp Stein sowie von Pepe Böhm und Malik McLemore, deren Laufzeiten demnächst auslaufen, verlängert werden. Diese Entscheidung signalisiert, dass der Verein trotz der massiven Umstrukturierung an Kontinuität festhalten und wichtige Spieler für die kommende Saison sichern will.

Die Kombination aus personellem Neuanfang und gezielter Vertragsverlängerung soll dem Club ermöglichen, nach dem Sommer eine klare sportliche Ausrichtung zu verfolgen und die angestrebte Rückkehr in die 3. Liga konsequent zu verfolgen





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