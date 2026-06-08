Training im Alter: Wie man mit 40+ weiterhin Muskeln aufbaut und fit bleibt

Fitnesstrainerin Alina Bock gibt Tipps, wie Menschen ab 40 ihr Training anpassen können, um Muskeln aufzubauen, den Stoffwechsel zu aktivieren und der altersbedingten Regenerationsverlangsamung entgegenzuwirken. Mit den richtigen Übungen und Ernährung bleibt man langfristig stark und gesund.

Menschen zwischen 40 und 45 Jahren bemerken häufig, dass sich ihr Training plötzlich anders anfühlt: Die Muskeln wachsen nicht mehr so schnell und die Erholung dauert länger.

Diese Veränderungen sind vor allem auf natürliche hormonelle Prozesse zurückzuführen. Das ist jedoch kein Grund zur Verzweiflung, sondern bedeutet lediglich, dass das Training angepasst werden muss. Fitnesstrainerin Alina Bock erklärt, auf was man achten sollte. Besonders beim Krafttraining zeigen sich die Unterschiede.

Während jüngere Menschen oft schnell Kraft und Muskeln aufbauen, werden Fortschritte mit zunehmendem Alter langsamer. Ab etwa 40 reagiert der Körper schwächer auf Trainingsreize und benötigt mehr Zeit zur Regeneration. Alles scheint mühsamer zu werden. Gleichzeitig nimmt die Knochendichte ab und Fett sammelt sich vermehrt am Bauch - ein Phänomen, das oft als "Menobauch" bezeichnet wird. Die genauen Abläufe und der Zeitpunkt dieser Veränderungen sind individuell unterschiedlich





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