Trainingsausrüstung des englischen Teams gestohlen: Schock vor WM-Start

Das englische Nationalteam um Trainer Thomas Tuchel erlebt einen Albtraum: Vor dem Auftaktspiel der WM-Woche wurden Bälle, Schuhe und Ausrüstung gestohlen. Die Polizei hat Verdächtige festgenommen.

Die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft beginnt für das englische Nationalteam um Trainer Thomas Tuchel mit einem denkbar schlechten Omen. Am vergangenen Samstag, noch vor der Ankunft des Teams in Kansas City im Bundesstaat Missouri, sind mehrere unbekannte Täter in die Fahrzeuge der Mannschaft eingebrochen und haben einen erheblichen Teil der Trainingsausrüstung gestohlen.

Wie der britische Radiosender BBC berichtet, fehlen unter anderem Bälle, Trainingsleibchen und vor allem die maßgeschneiderten Fußballschuhe der Spieler. Die Diebe hatten es offenbar gezielt auf die Fahrzeuge abgesehen, die auf dem Weg von West Palm Beach in Florida zum Swope Soccer Village in Missouri waren, wo das englische Team seine Zelte für die nächsten drei Wochen aufschlagen sollte. Die Polizei von Kansas City hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen und arbeitet eng mit den Sicherheitskräften des englischen Teams zusammen.

Inzwischen konnten zwei Verdächtige festgenommen werden, doch die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar. Aus dem Umfeld des Teams, so schreibt die britische Zeitung Daily Mail, vermuten Sicherheitsmitarbeiter sogar, dass Fahrer der Fahrzeuge in den Diebstahl verwickelt sein könnten. Dieser Vorfall ist ein herber Schlag für die Three Lions, denn die gestohlenen Gegenstände beschränken sich nicht nur auf klassische Trainingsutensilien. Wie die Daily Mail weiter berichtet, sollen insgesamt nur ein einziger Spielball übrig geblieben sein.

Dabei war der Equipment-Tross des englischen Teams mit weit mehr als nur Bällen und Schuhen unterwegs. Taktiktafeln, Videoanalysegeräte und sogar Massageliegen für die Behandlung der Stars wurden gestohlen. Besonders dramatisch wirkt sich der Verlust der Fußballschuhe aus, da die meisten Profis auf diesem Niveau individuell angefertigte Schuhe tragen, die exakt auf ihre Füße angepasst sind. Ein Ersatz in kurzer Zeit ist kaum möglich, was die Vorbereitung auf das erste Spiel erheblich erschwert.

Am Mittwoch, den 17. Juni, startet England mit einem echten Kracher in das Turnier: Sie treffen auf Kroatien. Ein Auftaktspiel, bei dem aus Sicht der Three Lions alles passen muss - nicht nur die Schuhe, sondern auch die Leistung auf dem Platz. Neben Kroatien warten in Gruppe L noch Ghana und Panama als Gegner.

Die Mannschaft um Trainer Thomas Tuchel muss nun schnell Ersatz beschaffen und sich auf das Spiel konzentrieren, während die Ermittlungen weiterlaufen. Der Diebstahl hat die Stimmung im Team gedämpft, aber die Spieler sind entschlossen, sich nicht aus dem Konzept bringen zu lassen. In den sozialen Medien kursieren bereits Spendenaufrufe und Hilfsangebote von anderen Teams und Ausrüstern, um Englands Vorbereitung zu unterstützen. Die kommenden Tage werden zeigen, wie gut das Team mit dem Schock umgehen kann.

Die Fans hoffen, dass die Three Lions trotz des Rückschlags stark in die WM starten. Der Vorfall wirft auch Fragen zur Sicherheit vor großen Sportereignissen auf, und die Behörden von Kansas City haben angekündigt, die Sicherheitsvorkehrungen für alle teilnehmenden Teams zu verschärfen





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