Trampolin richtig überwintern: Schutz vor Sturm und Frost

Wie man ein Trampolin im Garten sicher überwintert. Tipps von TÜV SÜD und Produktexperte Robert Ziegler zu Sturm, Schnee und Einlagerung.

Eigentümer von Trampolin en im Garten sollten ihre Geräte im Herbst und Winter sorgfältig vor den Elementen schützen. Starke Witterung kann das Material stark belasten und die strukturelle Stabilität des Geräts beeinträchtigen. Mit gezielten Vorkehrungen lässt sich das Trampolin jedoch sicher durch die kalte Jahreszeit begleiten, ohne dass es zu irreparablen Schäden kommt.

Sturmsicherheit und Befestigungssysteme

Trampoline benötigen bei Sturm vor allem einen festen Halt im Untergrund. Geeignete Maßnahmen sind spezielle Bodenanker oder ein vom Hersteller vorgesehenes Befestigungsset, mit dem das Trampolin sicher am Boden verankert wird. Diese Maßnahmen verhindern, dass das Gerät bei starkem Wind umkippt oder davonweht.

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Robert Ziegler, ein Produktexperte, rät dringend dazu, bei einer aktuellen Sturmwarnung das Sprungtuch und das Sicherheitsnetz abzunehmen. Beide Komponenten bieten dem Wind eine große Angriffsfläche und erhöhen das Risiko erheblich. Das Entfernen dieser Teile reduziert den Windwiderstand und schützt die Struktur vor Überlastung.

Nach einem verheerenden Sturm ist eine genaue Kontrolle unerlässlich. Rahmen, Verbindungen, Verankerungen, Federn, das Sprungtuch und das Netz müssen auf Schäden überprüft werden. Nur so lässt sich gewährleisten, dass das Gerät bei der nächsten Nutzung sicher ist und keine Verletzungsgefahr besteht.

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Abdeckplane und regelmäßige Wartung

Eine Plane kann die Sprungfläche kurzfristig vor Laub, Matsch und Regen schützen. Allerdings macht eine Abdeckplane das Trampolin nicht vollständig wetterfest. Sie ersetzt insbesondere bei längerer Nichtbenutzung die fachgerechte Einlagerung der empfindlichen Komponenten nicht. Ein falscher Umgang kann sogar mehr Schaden anrichten als kein Schutz.

Der Experte rät daher, die Plane nur nach den Herstellerangaben zu verwenden. Es ist wichtig, die Plane regelmäßig anzuheben, damit das Sprungtuch trocknen kann und sich keine Feuchtigkeit staut. Laub und Schmutz sollte man regelmäßig entfernen, um Fäulnis und Verschmutzung vorzubeugen.

Bei der Reinigung sollte das Trampolin zugleich auf lose Schrauben, Rost, poröse Polster sowie Schäden am Sprungtuch und am Sicherheitsnetz geprüft werden. Diese regelmäßigen Checks sind essenziell, um kleinere Mängel frühzeitig zu erkennen und zu beheben, bevor sie zu größeren Problemen werden.

Einlagerung versus Winterstandort

Je nach Bauweise und den Angaben des Herstellers kann ein Trampolin draußen überwintern. Am sichersten ist laut dem TÜV SÜD jedoch die fachgerechte Einlagerung. Für diese Methode sollten Sicherheitsnetz, Schutzrand und Sprungtuch abgebaut, gereinigt und vollständig getrocknet werden. Anschließend sollten sie trocken und geschützt aufbewahrt werden.

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Bleibt das Trampolin dennoch draußen, muss Schnee regelmäßig entfernt werden, da größere Schneemengen das Sprungtuch, die Federn und weitere Bauteile stark belasten. Das Gewicht kann zu Materialermüdung oder Bruch führen, was die Lebensdauer des Geräts drastisch verkürzt.

Der Experte rät dringend davon ab, scharfkantige Werkzeuge zum Entfernen des Schnees zu verwenden. Solche Instrumente können das Sprungtuch oder die Polsterung leicht beschädigen. Stattdessen sollten nur weiche Methoden zur Schneebeseitigung genutzt werden, um die Integrität der Oberfläche zu wahren.

Kälteschäden an Kunststoffen vermeiden

Besonders die Kälte kann bestimmten Kunststoffkomponenten zusetzen. Sie können spröde werden und später brechen, wenn sie starken Temperaturen ausgesetzt sind. Dieser Aspekt ist bei der Entscheidung für oder gegen eine Einlagerung besonders wichtig. Die Haltbarkeit der Materialien hängt stark von der korrekten Handhabung im Winter ab.

Durch die Kombination aus sturmsicherer Befestigung, regelmäßiger Wartung und dem richtigen Umgang mit Witterungseinflüssen lässt sich die Lebensdauer des Trampolins erheblich verlängern. Wer diese Schritte befolgt, kann im Frühjahr wieder auf ein intaktes und sicheres Gerät zurückgreifen, ohne teure Reparaturen oder Neukäufe in Kauf nehmen zu müssen.