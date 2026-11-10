Trampolin winterfest machen: Expertenrat von TÜV SÜD für Sicherheit

TÜV SÜD Experte Robert Ziegler erklärt, wie man Trampoline korrekt gegen Sturm, Frost und Schnee schützt. Praxisnahe Tipps zur sicheren Einlagerung und Pflege im Winter.

Im Herbst und Winter steht die Wartung von Gartenspielen im Fokus, wobei Trampolin e besondere Aufmerksamkeit benötigen. Robert Ziegler vom TÜV SÜD warnt davor, die Geräte der kalten Jahreszeit ungeschützt zu überlassen. Starke Witterungsbedingungen können das Material erheblich belasten und die strukturelle Stabilität gefährden. Eine fachgerechte Vorbereitung ist entscheidend, um die Sicherheit aller Nutzer zu gewährleisten.

Vorkehrungen gegen Sturm und Witterung

Der Produktexperte Robert Ziegler betont, dass ein fester Halt beim Trampolin bei Sturm oberste Priorität hat. Geeignete Maßnahmen umfassen die Installation von Bodenankern oder einem vom Hersteller vorgesehenen Befestigungsset. Diese Vorrichtungen verankern das Gerät sicher im Boden und verhindern ein Umkippen oder Verrutschen. Diese Maßnahme ist besonders wichtig, da sich das Trampolin bei starken Windböen sonst wie ein Segel verhält und enorme Kräfte auf die Struktur ausübt.

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Neben der Verankerung raten Experten dazu, Sprungtuch und Sicherheitsnetz bei einer Sturmwarnung abzunehmen. Beide Komponenten bieten dem Wind eine große Angriffsfläche, was die Belastung des Rahmens und der Federn drastisch erhöht. Durch das Entfernen dieser Teile wird die Windlast minimiert und das Risiko von Materialermüdung oder Beschädigungen signifikant reduziert. Dies ist eine einfache, aber effektive Maßnahme zur langfristigen Erhaltung der Gerätetauglichkeit.

Schäden prüfen und falsche Schutzmethoden vermeiden

Nach einem starken Sturm ist eine gründliche Kontrollrunde unabdingbar. Der Rahmen, die Verbindungen, die Verankerungen, die Federn sowie das Sprungtuch und das Netz müssen auf sichtbare Schäden überprüft werden. Selbst kleine Risse oder lose Schrauben können unter hoher Belastung zu gefährlichen Situationen führen. Eine regelmäßige Inspektion schützt vor Unfällen und verlängert die Lebensdauer des Gartenspiels erheblich.

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Viele Nutzer glauben fälschlicherweise, dass eine einfache Abdeckplane das Trampolin vollständig wetterfest macht. Robert Ziegler widerlegt diesen Mythos und erklärt, dass eine Plane bei längerer Nichtbenutzung die fachgerechte Einlagerung empfindlicher Komponenten nicht ersetzen kann. Die Plane darf nur nach Herstellerangaben verwendet und regelmäßig angehoben werden, damit das Sprungtuch ausreichend trocknen und nicht fault. Feuchtigkeit unter der Plane fördert zudem die Bildung von Schimmel und rostigen Stellen.

Laub und Schmutz sollten regelmäßig vom Gerät entfernt werden, um die Atmungsaktivität zu gewährleisten. Gleichzeitig bietet diese Reinigung Gelegenheit, das Trampolin auf lose Schrauben, Roststellen, poröse Polster sowie Schäden am Sprungtuch und Sicherheitsnetz zu prüfen. Diese kleinen Pflegeintervalle verhindern, dass sich kleinere Mängel zu großen, teuren Reparaturen entwickeln. Regelmäßige Wartung ist somit ein wichtiger Bestandteil der Sicherheit.

Schutz vor Frost, Schnee und Kälte

Extreme Kälte birgt spezifische Risiken für die Materialien des Trampolins. Bestimmte Kunststoffteile können bei Frost spröde werden und später brechen, was die strukturelle Integrität gefährdet. Robert Ziegler rät daher, das Trampolin im Idealfall fachgerecht einzulagern, wenn es nicht genutzt wird. Diese Maßnahme schützt alle Komponenten vor den extremen Temperaturen und den damit verbundenen Materialveränderungen.

Bleibt das Trampolin dennoch draußen, muss der Schnee regelmäßig entfernt werden. Größere Schneemengen belasten das Sprungtuch, die Federn und weitere Bauteile über das Normalmaß hinaus. Experten warnen strikt davor, scharfkantige Werkzeuge zum Entfernen des Schnees zu verwenden, da diese das Sprungtuch leicht perforieren können. Weiche Bürsten oder eine vorsichtige Abschaufelung sind die sichereren Alternativen, um die Oberfläche intakt zu halten.

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Die Kombination aus stabiler Verankerung, regelmäßigem Trocknen und vorsichtigem Schneeräumen gewährleistet die Sicherheit. Diese Maßnahmen verhindern, dass das Trampolin zu einem Sicherheitsrisiko wird. Durch die Beachtung der Hinweise von Robert Ziegler vom TÜV SÜD können Besitzer ihre Geräte sicher durch den Winter bringen. Der Sommer kann mit einem intakten und sicheren Trampolin beginnen, ohne dass vorab aufwendige Reparaturen notwendig sind.