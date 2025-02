Trans-Klägerin Alina S.: 240 Klagen wegen Diskriminierung bei Bewerbungen

Alina S. aus Dortmund ist bekannt für ihre zahlreichen Klagen wegen Diskriminierung bei Bewerbungen. In ihrem neuesten Fall geht es um eine abgelehnte Bewerbung als Bürokauffrau, bei der sie eine Diskriminierung aufgrund ihrer Transsexualität vermutet.

Alina S. aus Dortmund hat sich als streitbare Klägerin einen Namen gemacht. In über 240 Fällen zog sie vor Gericht, meist wegen angeblicher Diskriminierung bei Bewerbungen. Im jüngsten Fall geht es um eine Absage einer Druckerei, bei der sie Diskriminierung aufgrund ihrer Transsexualität vermutet. Die Dortmunder Trans-Person Alina S. hat sich in den vergangenen Jahren einen Ruf als hartnäckige Klägerin vor Arbeitsgerichten erarbeitet.

In ihrer jüngsten Auseinandersetzung soll es um eine abgelehnte Bewerbung als Bürokauffrau bei der Druckerei „Siebdruck Jäger“ in Hagen gehen. Das Unternehmen habe ihr die Stelle mit der Begründung, ihre Qualifikationen seien unzureichend verweigert, berichtete die 'Welt'. Doch Alina S. vermute eine andere Ursache für die Absage: Diskriminierung aufgrund ihrer Transsexualität. Ihre Forderung: Eine Entschädigung in Höhe von 5000 Euro. Am Ende einigte sie sich auf einen Vergleich von 700 Euro, so die 'Welt' weiter.Die Druckerei habe sich gegen die Vorwürfe gewehrt und Alina S. unterstellt, die Bewerbung gezielt eingereicht zu haben, um eine Entschädigung zu erhalten. Der Rechtsanwalt des Unternehmens, Wolfgang Zwiehoff, habe das Bewerbungsschreiben als „grottenschlecht' bezeichnet. Auch eine Personalerin bezeichnete das Vorgehen als „Sauerei“. Trotz dieser harschen Kritik habe das Gericht zugunsten von S. entschieden. Die 47-Jährige soll in den letzten Jahren 240 Klagen angestrengt haben, nachdem ihre Bewerbungen immer wieder abgelehnt worden seien. „Ich habe in den letzten acht Jahren 1577 Bewerbungen geschrieben, aber keine Stelle bekommen“, sagte Alina S. dem 'Westfalenblatt'. Eine Umschulung zur Industriekauffrau habe ihre Arbeitslosigkeit Berichten zufolge nicht beendet. Ihr Schwerbehindertengrad von 50 Prozent und die Tatsache, dass sie nach eigener Aussage bei Bewerbungsgesprächen oft benachteiligt würde, ließen sie immer wieder vor Gericht ziehen.Laut 'RTL' soll S. durch ihre Klagen Hunderttausende Euro steuerfrei erhalten haben. Das 'Westfalenblatt' beruft sich auf Schätzungen eines Rechtsanwalts, der von mindestens 240.000 Euro ausgeht.Alina S. soll bei ihren Klagen gezielt auf formale Fehler in den Stellenausschreibungen abgezielt haben, so die 'Welt'. Ein Langenberger Unternehmen soll etwa das „d“ für „divers“ bei der Angabe des Geschlechts in der Ausschreibung vergessen haben.Bei einer weiteren Druckerei in Dortmund soll die ausgeschriebene Stelle nicht der Arbeitsagentur gemeldet worden sein, was ebenfalls gegen das AGG verstoßen haben könnte.Bei einem Fall in Gütersloh habe sie wegen Altersdiskriminierung geklagt, da in der Ausschreibung von einem „jungen Team“ die Rede gewesen sein soll.Alina S. zieht es vor, sich nicht öffentlich zu zeigen. „Ich werde oft ausgelacht und beleidigt“, sagte sie im Interview mit 'RTL'.Sie habe 2012 mit der Geschlechtsumwandlung zu einem weiblichen Körper begonnen, die noch nicht vollständig abgeschlossen sein soll. Obwohl sie im Ausweis als Frau geführt wird, soll sie sich aufgrund ihrer tiefen Stimme nicht als solche bezeichnen. „Ich habe das Recht, mich zu wehren“, so S. in einem Gespräch mit dem Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), auch bekannt als Antidiskriminierungsgesetz, wurde eingeführt, um Benachteiligungen aufgrund von Merkmalen wie ethnischer Herkunft, Geschlecht, Behinderung oder sexueller Identität zu verhindern. Bei Verstößen drohen Arbeitgebern sowie Privatpersonen empfindliche Strafen. Zuletzt sorgte ein weiterer Fall einer Trans-Person für Aufsehen, die ihre Mitgliedschaft in einem Frauen-Fitnessstudio mit Verweis auf das AGG durchsetzen wollte





