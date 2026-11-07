Transavia entfernt Sitz 7C zur Ehrung von Cristiano Ronaldo

Die Fluggesellschaft Transavia ehrt Cristiano Ronaldo durch die Entfernung des Sitzplatzes 7C auf Routen nach Funchal. Hintergrund ist die Karriereende des Superstars und seine Verbindung zu Madeira.

Die Fluggesellschaft Transavia, eine Tochtergesellschaft der Air France-KLM, hat eine symbolische Geste zur Verabschiedung des Fußballlegenden Cristiano Ronaldo durchgeführt. Das Luftfahrtunternehmen entfernte den Sitzplatz mit der Nummer 7C aus seinen Flugzeugen. Diese Aktion dient der Würdigung des mehrfachen Weltfußballers und markiert das Ende einer Ära auf den Flughöhen.

Symbolische Entfernung des Sitzplatzes 7C

Transavia kündigte diese Maßnahme im Rahmen einer besonderen Anerkennung der Laufbahn von Cristiano Ronaldo an. Auf der Fotoplattform Instagram veröffentlichte die Fluggesellschaft ein Bild, das einen leeren Platz in der Kabine zeigt, an dessen Stelle zuvor ein Trikot der portugiesischen Nationalmannschaft hing. Der Slogan der Aktion lautet, dass CR7 seine Fußballschuhe an den Nagel hängt und somit auch die Sitze mit der Bezeichnung 7C auf Flügen nach Funchal verschwinden.

Also read Cristiano Ronaldo verkündet emotional sein Portugal-Aus

Ronaldos Rücktritt aus der Nationalmannschaft

Hintergrund dieser Ehrung ist das offizielle Karriereende von Cristiano Ronaldo im Nationaldress. Der 54-jährige Luís Figo war vorheriger Inhaber der Trikotnummer 7, bis Ronaldo diese übernahm. Nach insgesamt 234 Länderspielen und 146 Toren erklärte Ronaldo seinen endgültigen Rücktritt aus der Auswahl Portugals. Die Entfernung des Sitzes 7C steht somit in direktem Zusammenhang mit diesem historischen Moment in der Sportgeschichte.

Historischer Hintergrund der Nummer 7

Die Nummer 7 ist untrennbar mit der Identität von Cristiano Ronaldo verbunden. Bei Sporting Lissabon trug er zu Beginn seiner Profikarriere noch die Nummer 28. Erst bei seinem Wechsel zu Manchester United im Jahr 2003 erhielt er das berühmte Trikot mit der Sieben. Später übernahm er diese Nummer auch in der Nationalmannschaft Portugals und tauschte die 17 gegen das Symbol aus, das zuvor legendär von Luís Figo getragen wurde.

Advertisement

Verbindung zwischen Funchal und CR7

Der spezifische Fokus auf die Route nach Funchal ist keine Zufälligkeit, sondern hat tiefere historische Wurzeln. Funchal auf der Insel Madeira ist der Geburtsort von Cristiano Ronaldo. Die Kombination aus den Initialen CR7, dem Spitznamen des Superstars, und seiner Lieblingstrikotnummer 7 hat sich zu einem globalen Markenzeichen entwickelt. Die Fluggesellschaft nutzt diese lokale Verbundenheit, um die Ehrung besonders authentisch zu gestalten.

Auswirkungen auf Passagiere und Marketing

Für Passagiere auf Flügen nach Madeira bedeutet dies nun eine physische Veränderung in der Kabinenkonfiguration. Der Platz 7C existiert in den betroffenen Flugzeugen nicht mehr. Transavia nutzt diese Entscheidung als starkes Marketinginstrument, das die emotionale Bindung zwischen der Marke, der Stadt und dem Sportler hervorhebt. Die Aktion zeigt, wie deeply die Figur von Ronaldo in der Kultur Madeiras und weltweit verwurzelt ist.