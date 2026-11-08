Die Fluggesellschaft Transavia würdigt den Rückzug von Cristiano Ronaldo aus der Nationalmannschaft, indem sie den Sitzplatz 7C löscht. Mehr zum Hintergrund und den Auswirkungen.

Die europäische Fluggesellschaft Transavia, ein Tochterunternehmen der Air France -KLM-Gruppe, hat eine symbolische Geste an den portugiesischen Fußballstar Cristiano Ronaldo ausgesendet. Dieses spezielle Dankeszeichen erfolgt wenige Tage, nachdem der 41-Jährige offiziell seinen Rückzug aus der Nationalmannschaft Portugals verkündet hat. Die Air France -KLM-Tochter nutzte die sozialen Medien, um ihre Würdigung für die Karriere des Superstars bekannt zu geben und eine spezifische Änderung in ihrer Flotte anzukündigen. Die Maßnahme steht in direktem Zusammenhang mit dem Ende der Länderspielkarriere des Rekordtorschützen.

Das Entfernen des Sitzplatzes 7C

Transavia hat auf seinen offiziellen Social-Media-Kanalen präzise mitgeteilt, dass der Sitzplatz 7C auf allen Flügen nach Funchal nicht mehr zur Verfügung steht. Diese Aktion wurde von der Air France-KLM-Tochter als direkte Hommage an Ronaldo verstanden, der seine Fußballschuhe endgültig an den Nagel gehängt hat. Die Wahl des Platzes ist keine willkürliche Entscheidung, sondern trägt eine tiefe symbolische Bedeutung für die Fans und die Marke. Der Sitzplatz wurde systematisch aus den Buchungslisten und dem Kabinenlayout entfernt, um ein unvergessliches Andenken an die Leistung des Stars zu schaffen.

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Symbolik hinter der Nummer 7C

Die Kombination aus der Zahl 7 und dem Buchstaben C im Sitzplatzcode 7C ist sorgfältig gewählt worden, um an die Identität von Cristiano Ronaldo zu erinnern. Die Zahl 7 repräsentiert die Rückennummer, die der Spieler während seiner gesamten Profikarriere bevorzugt getragen hat. Das C steht dabei für die Initialen des Superstars und seinen weltweiten Markennamen CR7. Diese spezifische Geste der Fluggesellschaft verbindet die Reiseroute direkt mit der Geburtsstadt des Spielers. Funchal auf der Insel Madeira ist nicht nur sein Geburtsort, sondern auch ein Symbol für seine Wurzeln, die hier mit der Fluggesellschaft verknüpft werden.

Rücktritt und Hintergrund der Entscheidung

Der Rückzug von Cristiano Ronaldo aus der Nationalmannschaft ist das Ergebnis komplexer sportlicher und persönlicher Entwicklungen. Berichte deuten darauf hin, dass es zu einer Uneinigkeit zwischen dem 41-Jährigen und Nationaltrainer Jorge Jesus gekommen ist. Diese Differenzen führten schließlich dazu, dass Ronaldo die Konsequenzen zog und seinen Rücktritt bekannt gab. Die Entscheidung markiert das offizielle Ende einer Ära für die portugiesische Elf, in der er als unangefochtene Führungsfigur auftrat. Sein letztes Kapitel in der Nationalmannschaft endete somit aufgrund dieser internen Spannungen, nicht aufgrund von altersbedingten Zwängen allein.

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Statistik und historischer Kontext

Ronaldos Karriere in der Nationalmannschaft Portugals ist geprägt von absoluten Rekorden und historischen Meilensteinen, die schwer zu übertreffen sind. In seiner Amtszeit bestritt er insgesamt 234 Länderspiele für sein Heimatland. In diesen Einsätzen gelang es ihm, 146 Tore zu erzielen, was ihn zu einem der effektivsten Stürmer der Fußballgeschichte macht. Diese Statistiken belegen seine Dominanz und Langlebigkeit auf dem höchsten Niveau des internationalen Fußballs. Seine Treffsicherheit bleibt ein zentraler Bezugspunkt für zukünftige Generationen von Spielern.

Größter Erfolg und aktuelle Situation

Der krönende Erfolg in seiner Laufbahn war der Gewinn des EM-Titels im Jahr 2016 mit Portugal. Dieser Triumph gilt bis heute als der größte Erfolg in der Geschichte der portugiesischen Nationalmannschaft. Im Gegensatz zu seiner Dauerrivalen gelang ihm jedoch der Gewinn der Weltmeisterschaft nicht. Aktuell ist der Profi bei Al-Nassr tätig, wo er weiterhin seine Karriere auf Vereinsniveau fortsetzt. Die Würdigung durch Transavia unterstreicht die globale Reichweite und den ikonischen Status, den er über all die Jahre aufgebaut hat.