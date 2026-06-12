Der Artikel gibt einen umfassenden Überblick über aktuelle Transferpläne und Verhandlungen rund um Borussia Dortmund. Angefangen bei Julian Duranvilles möglichem Wechsel zu Olympique Lyon, über Matteo Soule und dessen mögliche Ausscheiden aus der AS Roma, bis hin zur Zukunft von Serhou Guirassy, der zwischen Clubs wie Aston Villa und Fenerbahce hin- und hergerissen wird. Der Text beleuchtet zudem die inneren Entscheidungen von Dortmund in Bezug auf die Vertragssituation von Karim Adeyemi. Weitere Details zu Modalitäten, Ablösezahlungen und Vertragsfristen werden erläutert.

Der Fokus der Transfer szene in Dortmund liegt aktuell stark auf einer Reihe von Spielern, die in der nächsten Saison vermutlich ein neues Kapitel beginnen werden.

Am zwölften Platz in den Vereinsplanungen steht der belgische Flügelspieler Julian Duranville, der im Sommer aus Zürich zurückkehren soll. Laut Sky Sport wird der 20-Jährige unmittelbar nach seiner Rückkehr nach Basel mit dem Label marschieren, denn die Verhandlungen zwischen Borussia Dortmund und Olympique Lyon sind laut Quellen bereits angeblich weit fortgeschritten.

Für das französische Top-Flight-Team soll der Abnehmer bereit sein, 8,5 Millionen Euro an Ablöse zu zahlen - die Bindegliedsummen, die der Belgier 2023 in Lausanne ausgetauscht hat, haben sich in den letzten Wochen auf rund 13 Millionen Euro erhöht, wenn man die zahlreichen Boni in die Grundsumme einrechnet. Dennoch hat Duranville während seiner beiden Aufenthalte in der Bundesliga - erst zum ersten Mal nach einer Vorstellung in der heimischen Liga und anschließend in Basel - in 16 Einsätzen lediglich zwei Tore erzielen können, sodass der Bomber bislang nicht die erhoffte Schwungkrafteinsätze produzierte.

Auch der Fokus des sogenannten BVB-Transferschalters schiebt sich in Richtung italienischer und britischer Talente. Der Argentinier Matteo Soule, ein 23-jähriger Vollstrecker der AS Roma, wird seit Wochen von Fokuslisten der Gazzetta dello Sport geführt. Im Vorfeld soll Borussia Dortmund offiziell eine Anfrage gestellt haben, um Soules Spielvertrag bei den Italienern zu erörtern.

Roma schätzt den Marktwert des Argentinier auf 35 bis 40 Millionen Euro, wobei die Verpflichtungen möglicher Vereine im Tisch der Premier League - Aston Villa und Bournemouth - ebenfalls im Gange seien. Im vergangenen Saisonspiel zeigte Soule ein regelrecht robustes Profil in 33 Serie A‑Spielen, wobei sechs Tore und fünf Vorlagen zur Bilanz beitrugen.

Sein Vertrag mit den englischen Toten läuft bis zum Sommer 2029, sodass inklusive Option zum Kauf oder zweistufiger Vertrags‑Aufbau eine Taktik beim BVB, eine passende Vertragsanpassung zu verhandeln, erfolgen müsste. Der Sturm des BVB drehte sich außerdem im letzten Jahr um die Gier von Serhou Guirassy, der bisher ein wichtiger Faktor für den SV Rosengarten war.

Guirassy - der Stürmer aus Guinea, der mittlerweile 30 Jahre alt ist - hat 17 Tore in der letzten Saison geschoren und damit einen wesentlichen Beitrag bei der Sicherung der 2. Platz-Position geleistet. Die Nachricht, dass Aston Villa und Fenerbahce im vorigen Monat aktiv auf Guirassy rumlaufen, hat die Gespräche zwischen diesem Spieler und der Führungskette des BVB, die sich um Sportgeschäftsführer Lars Ricken und Direktor Ole Book dreht, zunächst erschüttert .

Nach Überprüfung der Ausstiegsklauseln, die bei vereinbartem Abgang nur an Erstklassige europäische Clubs gelten, glaubt der Wandelknobel, dass das Angebot von Fenerbahce den aktiven Vertragswert nicht innerhalb dieser Grenzen erreichen. Stattdessen hat die Arbeitsgruppe des BVB die Möglichkeit, über einen gewissen Betrag zwischen 38 und 42 Millionen Euro abzuschließen, und sieht einen Sommerwechsel nicht vollständig ausgeschlossen.

Gleichzeitig bleibt die genaue Zukunft von Karim Adeyemi, der 23 Jahre alt ist, Flügelspieler - der nur noch ein Jahr im Dienst des BVB übrig hat - in der Organisation unklar, und es herrscht Untertür a/ Betrieb . Mar, Hopkins und Actually in BVB planen, 2 Freunde der beiden Erfreihin os 2002.

Die Transaktionsberichte der BILD-Institutionen im Kollektiv sind in diesem Monat noch nicht kompletter klar abgeschlossen, was die Diskussion über ein mögliches Einstellungspotenzial von Guirassy wie der Kona spüren lässt. Insgesamt verschieben die Nachrichten mit Duranville, Soule sowie Guirassy - und deren Verbindungen zu Lyon, Roma, Aston Villa und Fenerbahce - die Fernrund Ergebnisse des BVBs und zeigen ihre ständige Adaption an die globale Dynamik des europäischen Transfers





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