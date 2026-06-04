Transfer-Aus: El Malas Wechsel zu Brentford geplatzt

Der geplante Rekordtransfer von Said El Mala zum FC Brentford ist gescheitert. Seine Mutter und Beraterin lehnte das Mega-Angebot ab. Warum der 19-Jährige nun doch nicht wechselt und welche Klubs weiter Interesse haben.

Der spektakuläre Wechsel von Said El Mala zum FC Brentford ist in letzter Sekunde geplatzt. Der Premier-League-Klub hatte für das 19-jährige Top-Talent des 1. FC Köln ein Gesamtpaket von bis zu 50 Millionen Euro geschnürt - 45 Millionen als fixe Ablöse plus Boni.

Während El Mala mit seinem Bruder und Freunden im Urlaub auf der griechischen Insel Zakynthos die Sonne genoss, sollten hinter den Kulissen eigentlich nur noch die letzten Details geregelt werden. Doch statt des erwarteten Vollzugs kam es zur plötzlichen Kehrtwende: Wie SPORT BILD erfuhr, sagte El Malas Mutter und Beraterin Sabrina am Donnerstagnachmittag ab. Ihre Begründung: Brentford, Tabellen-Neunter der Premier League, sei jetzt nicht der richtige Schritt für ihren Jungen.

El Mala hatte in der abgelaufenen Saison sensationelle 13 Tore und fünf Vorlagen zum Klassenerhalt des FC Köln beigetragen. Bei den Londonern sollte er ein Fixgehalt von über vier Millionen Euro kassieren. Auch Kölns Sport-Boss Thomas Kessler war nach BILD-Informationen gewillt, den Transfer durchzuziehen.

Allerdings hätte er das Angebot der Engländer mit den Vertragsdetails - fixe Ablöse, Bonuszahlungen und Weiterverkaufsbeteiligung - noch im Gemeinsamen Ausschuss abnicken lassen. Diese Maßnahme ist nun überflüssig, weil Sabrina El Mala den Deal abgebrochen hat. Der 1. FC Köln wurde darüber informiert.

Die Brentford-Absage heißt allerdings nicht automatisch, dass El Mala beim FC Köln bleibt. Zwar betonen die Verantwortlichen immer wieder, dass auch dieses Szenario möglich sei - realistisch erscheint es derzeit jedoch kaum. Das Transferfenster ist noch bis Ende August geöffnet, und der Markt auf der Insel nimmt erfahrungsgemäß erst im Hochsommer richtig Fahrt auf. Neben Brentford buhlen weitere englische Topklubs um den 19-Jährigen, allen voran Newcastle United.

Der flinke Offensivmann bleibt also heiß begehrt - der Poker geht in die nächste Runde. Noch hält Anthony Modeste den Transfer-Rekord der Kölner: 2017 wechselte er für rund 35 Millionen Euro zum chinesischen Klub Tianjin Quanjian. Diese Marke hätte El Mala nun deutlich übertroffen, bleibt aber vorerst bestehen. Der unverhoffte Transfer-Knall zeigt, wie volatil der Fußball-Markt ist und dass selbst ausgehandelte Mega-Deals in letzter Minute scheitern können.

Für Köln bedeutet das vorerst Planungssicherheit, doch die kommenden Wochen versprechen weiterhin Spannung um das Juwel aus dem eigenen Nachwuchs





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