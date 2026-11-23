Nach zwölf Jahren im Ausland kehrt die Nationaltorhüterin zurück. Warum sie ausgerechnet Union wählt.

Der 1. FC Union Berlin landet einen überraschenden Transferhammer. Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger läuft ab Januar wieder in der Bundesliga auf. Dem FC Union Berlin ist ein echter Transfercoup gelungen.

Der Frauen-Bundesligist verpflichtet Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger und holt damit eine der prominentesten deutschen Spielerinnen nach Köpenick. Die 36-Jährige kommt vom US-Klub Gotham FC und trägt ab Januar 2027 das Trikot der Berlinerinnen. Berger, die bis 2014 für Turbine Potsdam in der Bundesliga spielte, bringt reichlich internationale Erfahrung mit. Die gebürtige Göppingerin spielte von 2019 bis 2024 für den englischen SpitzenKlub FC Chelsea und gewann dort unter anderem vier Meisterschaften.

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Anschließend zog es sie in die USA, wo sie mit Gotham 2025 den Titel in der Profiliga NWSL holte. 2024 und 2025 war Berger Deutschlands „Fußballerin des Jahres“.

„Der Weg, den der Verein in den vergangenen Jahren eingeschlagen hat, ist bemerkenswert. Ich möchte mit meiner Erfahrung dazu beitragen, die ambitionierte Mannschaft weiter voranzubringen. Nach so vielen Jahren im Ausland freue ich mich sehr auf die Rückkehr in die Bundesliga“, sagte Berger. Für die Unionerinnen ist die Verpflichtung ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung der Frauenfußball-Abteilung. 2025 gelang der Auswahl von Marie-Louise Eta erstmals der Aufstieg in die Bundesliga.

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Aktuell stecken die Berlinerinnen in einer kleinen sportlichen Krise und liegen nur auf Platz elf. Auch in der deutschen Nationalmannschaft gehört Berger zu den Leistungsträgerinnen. Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris avancierte sie mit ihren Paraden zur Heldin und hatte großen Anteil am Gewinn der Bronzemedaille. Bei der Europameisterschaft 2025 stand sie ebenfalls zwischen den Pfosten.

Nach einer Auszeit beim vergangenen Lehrgang nominierte Bundestrainer Christian Wück Berger für die anstehenden Spiele gegen Argentinien am 30. November in La Plata und gegen Peru am 4. Dezember in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch.

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