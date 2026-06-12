Transfer-Doppelschlag: Real Madrid durchkreuzt Barcelona-Pläne bei Silva und Álvarez

Real Madrid hat dem FC Barcelona gleich bei zwei begehrten Transferzielen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Während die "Königlichen" kurz vor der Verpflichtung von Nacionalspieler Bernardo Silva stehen, trieben sie durch ein öffentlich gemachtes 150-Millionen-Euro-Angebot für Julian Álvarez den Preis für den Atletico-Stürmer in die Höhe und verhinderten so einen Wechsel Barcas. Die aktuellen Entwicklungen zeigen den strategischen Einfluss Mourinhos und die anhaltende Dominanz Madrids auf dem Transfermarkt.

Der FC Barcelona sieht sich mit einer überraschenden Transfer pleite konfrontiert, die ausgerechnet gegen den Erzrivalen Real Madrid geht. In einer weiteren Personalie scheinen die "Königlichen" dem Rivalen ebenfalls einen Deal erschwert zu haben.

Dem Vernehmen nach sollen sich die Verantwortlichen von Real Madrid bereits mit dem portugiesischen Nationalspieler auf grundlegende Vertragskonditionen geeinigt haben. Ein Kontrakt über zwei Jahre steht im Raum. Bereits während der Vorbereitung der portugiesischen Nationalmannschaft auf die WM soll Silva die notwendigen medizinischen Untersuchungen absolviert haben. Eine offizielle Verkündung des Transfers könnte in den nächsten Tagen erfolgen.

Zunächst hatte Real Madrid, der Klub, für den Silva schon seit Jahren schwärmt, offenbar kein Interesse an einer Verpflichtung bekundet. Dies soll sich erst mit der Rückkehr von José Mourinho auf die Trainerbank geändert haben. Der 31-Jährige gilt als einer der Wunschspieler des neuen, alten Cheftrainers und kann dem Lockruf aus Madrid nun nicht widerstehen. Für den FC Barcelona sind diese Entwicklungen ein erneuter Schlag ins Gesicht, denn sie sind nicht die ersten dieser Art.

Bereits im Mai mussten die Katalanen eine ähnliche Niederlage einstecken: Laut "The Athletic" unterbreiteten sie Atletico Madrid ein Angebot über 100 Millionen Euro für Stürmer Julian Álvarez. Das Problem: Real Madrid hatte zuvor öffentlich erklärt, mit einem 150-Millionen-Euro-Angebot für Álvarez beim Stadtrivalen abgeblitzt zu sein. Atletico reagierte auf diese Veröffentlichung mit spöttischen Kommentaren in den sozialen Medien, was den Preis für den Angreifer zusätzlich in die Höhe trieb.

Soll der "Rojiblanco"-Klub sein Gesicht wahren, kann er Álvarez nun nicht für weniger als 150 Millionen Euro verkaufen, was Barcelona praktisch aus dem Rennen katapultiert hat. Die Geschehnisse verdeutlichen den zunehmenden Druck und die strategischen Schwierigkeiten, mit denen Barcelona im Transfermarkt konfrontiert ist, während Real Madrid durch geschickte Kommunikation und Mourinhos Rückkehr wieder an Stärke zu gewinnen scheint





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