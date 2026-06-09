Transfer-Gerüchte im deutschen Fußball: Aseko vor Wechsel zu Frankfurt, Eichhorn-Klausel läuft aus

Aktuelle Transfer-Updates aus der Bundesliga und 2. Bundesliga: Eintracht Frankfurt intensiviert Bemühungen um Noel Aseko, Kennet Eichhorn vor Entscheidung, Satoshi Tanaka wechselt zu Schalke 04, und weitere Entwicklungen.

Der Sommer- Transfer markt nimmt langsam Fahrt auf, und mehrere Klubs aus der Bundesliga und 2. Bundesliga stehen vor wichtigen Entscheidungen. Besonders im Fokus: Die Eintracht Frankfurt intensiviert ihre Bemühungen um Mittelfeldspieler Noel Aseko .

Der 20-Jährige war in den vergangenen anderthalb Jahren von Bayern München an Hannover 96 verliehen. Die Niedersachsen zogen zwar die Kaufoption in Höhe von einer Million Euro, doch die Münchner setzten umgehend ihre Rückkaufoption über 2,5 Millionen Euro ein. Inzwischen wird sein Marktwert laut transfermarkt.de auf zwölf Millionen Euro geschätzt. Zwischen Frankfurt und Aseko laufen bereits fortgeschrittene Gespräche, die Hessen bieten dem Youngster wohl einen Vertrag bis 2030 mit Option auf ein weiteres Jahr.

Aseko selbst sei einem Wechsel nach Frankfurt aufgeschlossen, habe aber auch andere Angebote. In der abgelaufenen Zweitligasaison feierte er seinen Durchbruch und war unumstrittener Leistungsträger bei 96: In 33 Pflichtspielen als Sechser kam er auf neun Torbeteiligungen. Neben Aseko sorgt auch das Mittelfeld-Juwel Kennet Eichhorn für Schlagzeilen. Laut übereinstimmenden Berichten von Sky und Kicker läuft die Ausstiegsklausel des 16-Jährigen am Montag, den 15.

Juni, aus. Bis dahin wird eine Entscheidung über seine Zukunft erwartet. Der englische Klub galt zuletzt als Top-Favorit, doch Eichhorn stellt die sportliche Entwicklung in den Vordergrund. Sein Plan sei es, in Deutschland zu bleiben und sich in der Bundesliga zu beweisen.

Nun drängt offenbar ein deutscher Klub auf eine Verpflichtung und will den Transfer finalisieren. In den vergangenen Tagen gab es Gespräche zwischen Vertretern des Werksklubs und der Spielerseite. Nach Informationen der Sport Bild soll der FC Bayern kürzlich Abstand von einer Verpflichtung genommen haben, Grund sei das hohe Handgeld von kolportierten zehn Millionen Euro, das Eichhorns Berater wohl fordert. Auch andere Klubs sind aktiv: Schalke 04 hat für die kommende Saison den ersten Neuzugang vermeldet.

Satoshi Tanaka, Mittelfeldspieler von Fortuna Düsseldorf, wechselt zu den Königsblauen. Besonders bitter für Düsseldorf: Eigentlich hatte Tanaka eine Ausstiegsklausel in Höhe von zehn Millionen Euro, doch durch den Abstieg sank diese auf lediglich eine Million. Schalke setzte sich gegen andere Interessenten durch. - Derweil gibt es beim Hamburger SV positive Entwicklungen: Fabio Vieira, Leihspieler vom FC Arsenal, ist dem Vernehmen nach bereit, auch in der kommenden Saison das Trikot der Hanseaten zu tragen.

Die Kaufoption in Höhe von 22 Millionen Euro ist inzwischen verstrichen, doch Arsenal soll nicht mehr auf dieser Summe bestehen. Stattdessen wird über eine Ablöse zwischen zehn und 15 Millionen Euro verhandelt, der HSV hofft auf eine einstellige Millionensumme. - Keine Zukunft beim HSV hat hingegen Luka Vuskovic, der nach starker Leih-Saison nun zu Tottenham zurückkehrt. Eine weitere Leihe stehe nicht zur Debatte, so der Spieler selbst.

- Abschließend noch ein Blick auf die Trainer-Bühne: Nach der Entlassung von Arne Slot hat der FC Liverpool offenbar Andoni Iraola als Nachfolger auserkoren. Der Werksklub Leverkusen, der ebenfalls mit dem Spanier verhandelte, zieht damit den Kürzeren. Die Verhandlungen mit Iraola werden laut Fabrizio Romano zügig vorangetrieben





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