Transfer-Knall um Said El Mala: Der 1. FC Köln ist kalt erwischt

Der Transfer-Sommer für den 1. FC Köln wird kompliziert. Durch den Poker um seinen Star-Spieler weiß Sport-Boss Thomas Kessler nicht, wie viel Geld er am Ende wirklich in Verstärkungen investieren kann.

Der Transfer -Knall um Said El Mala hat den 1. FC Köln kalt erwischt. England-Klub Brentford hatte dem FC ein 50-Millionen-Paket für sein Mega-Talent vorgelegt. Kölns Sport -Boss Thomas Kessler war gewillt, den Deal einzugehen.

Aber Sabrina El Mala, Mutter und Beraterin von Said, hat den größten Transfer der Klubgeschichte am Donnerstagnachmittag kurzfristig abgesagt. Mit Folgen! Der Transfer-Sommer für Köln und Kessler wird kompliziert. Es droht ein Transfer-Stau.

Der Kader für die kommende Saison soll einmal auf links gezogen werden, bis zu acht Neuzugänge sind geplant. Das große Problem: Durch den Poker um seinen Star-Spieler weiß Kessler nicht, wie viel Geld er am Ende wirklich in Verstärkungen investieren kann. Mit den El-Mala-Millionen könnte er an absolute Top-Leute rangehen. Am Ende ist Kessler in seinen Transferentscheidungen von Mama El Mala abhängig.

Heißt: Bis Ende August ist alles möglich. Aktuell ist vor allem Newcastle an El Mala interessiert. Was die Sache zusätzlich kompliziert macht und weiter hinauszögern kann: Sabrina El Mala möchte, dass auch ihr älterer Sohn Malek in Saids neuem Klub unterkommt. Das war in Brentford nicht möglich und soll neben der Tatsache, dass Brentford in der nächsten Saison nicht international spielt, ein Grund für die Absage an die Engländer gewesen sein.

Allerdings ist es fraglich, ob Malek in England überhaupt eine Arbeitsgenehmigung bekommen hätte, weil er weder die erforderlichen Einsätze in der U21 hatte noch eine angemessene Zeit als Profi gespielt hat. Dass El Mala am Ende in Köln bleibt, ist trotz der Brentford-Absage unwahrscheinlich. Sollten sich allerdings die England-Träume am Ende zerschlagen, kämen wieder die Top-Klubs der Liga ins Spiel. Das würde neue Probleme aufwerfen: Denn eine 50-Mio.

-Ablöse wäre dann nicht mehr realistisch. Und die will Sport-Boss Kessler ja - mindestens





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