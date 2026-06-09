Transfer-News im Überblick: Eichhorn vor Leverkusen-Wechsel, HSV hofft auf Vieira und Nübel vor Abgang

Der Transfermarkt der Bundesliga bleibt aktiv: Kennet Eichhorn erwägt einen Wechsel zu Bayer Leverkusen, der HSV will Fabio Vieira fest verpflichten, Satoshi Tanaka zieht es zu Schalke, und Alexander Nübel steht vor einem Abschied. Liverpool verpflichtet Andoni Iraola. Alle News und Gerüchte zusammengefasst.

Am 9. Juni kam Bewegung in den Transfer markt der Bundesliga . Der 16-jährige Mittelfeld-Junior Kennet Eichhorn steht im Fokus mehrerer Top-Klubs. Wie übereinstimmend berichtet wird, läuft seine Ausstiegsklausel am 15.

Juni ab, sodass bis dahin eine Entscheidung über seine Zukunft erwartet wird. Der FC Liverpool galt lange als Favorit, doch Eichhorn soll der sportlichen Entwicklung den Vorrang geben und plane, in Deutschland zu bleiben, um sich in der Bundesliga zu beweisen. Demnach drängt nun Bayer 04 Leverkusen auf eine Verpflichtung und hat bereits Gespräche mit der Spielerseite geführt.

Allerdings soll Leverkusen zuletzt Abstand von einer Verpflichtung genommen haben, Grund sei das geforderte Handgeld von rund zehn Millionen Euro, das Eichhorns Berater verlangt. Ebenfalls am 9. Juni wurde ein Transfer fix vermeldet: Satoshi Tanaka wechselt zur neuen Saison zum FC Schalke 04. Besonders schmerzhaft für Fortuna Düsseldorf: Tanaka besaß eine Ausstiegsklausel von zehn Millionen Euro, die durch den Abstieg der Rheinländer auf eine Million sank, wodurch Schalke seine Dienste für kleines Geld sichern konnte.

Eindeutig nicht zustande kommt der Wechsel von El Malas zum 1. FC Köln. Wie gemeldet wird, hat die Mutter und Beraterin des Spielers die Verhandlungen beendet, obwohl Köln bereits eine Ablöse von über 40 Millionen Euro akzeptiert hatte. Interesse von englischen Klubs wie dem FC Brentford wurde ebenfalls dementiert.

Preislich anspruchsvoll dürfte ein möglicher Transfer von Ex-Hannoveraner Tresoldi werden. Die Belgier, bei denen er aktuell spielt, fordern rund 25 Millionen Euro für den Stürmer, der in der vergangenen Saison in allen Wettbewerben 23 Tore erzielte und neun Vorlagen gab. Beim Hamburger SV gibt es positive Entwicklungen bei der Festverpflichtung von Fabio Vieira. Nach einer starken Leihsaison haben die "Rothosen" den Mittelfeldspieler überzeugen können, auch in der kommenden Saison für sie zu spielen.

Nun muss noch eine Ablöse mit Stammklub FC Arsenal gefunden werden. Arsenal will nicht mehr auf die ursprünglich geforderten 22 Millionen Euro bestehen, sondern ist bereit, den Spieler für zehn bis 15 Millionen Euro abzugeben. Der HSV hofft auf eine einstellige Millionensumme. Nicht positiv hingegen sind die Perspektiven für Innenverteidiger Luka Vuskovic.

Wie berichtet wird, wird eine weitere Leihe zum HSV nicht angestrebt, es gibt keine Gespräche. Der 19-Jährige soll selbst bestätigt haben, eine Rückkehr sei "unmöglich". Seine Optionen: eine langfristige Vertragsverlängerung bei Tottenham Hotspur mit Spitzengehalt oder ein Wechsel zu einem der größten europäischen Klubs. Am 30.

Mai wurde im Trainerbereich eine wichtige Entscheidung bekannt. Nach der Entlassung von Arne Slot ist Liverpool offenbar bei der Suche nach einem Nachfolger für Leverkusen zugekommen. Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano meldet, wird Andoni Iraola der neue Trainer des FC Liverpool. Die Verhandlungen seien in der finalen Phase.

Leverkusen selbst sucht nach einem Nachfolger für Kasper Hjulmand und hatte sich zuletzt selbst in finalen Verhandlungen mit Iraola befunden. Auch bei Torhüter Alexander Nübel deutet sich eine Trennung an. Einem Bericht zufolge hat der VfB Stuttgart auf eine Weiterbeschäftigung verzichtet, da Ablöse und Gehalt zu hoch waren. Auch der FC Bayern München strebt einen Abgang an und hat Nübel bereits mitgeteilt, nicht mit ihm zu planen.

Beide Clubs, Stuttgart und Bayern, sollen bereits Kontakt zum Management desTorwarts aufgenommen haben





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