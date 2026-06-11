Transfer-News: Jonathan Asp Jensen vor Abschied vom FC Bayern Richtung Italien

Der dänische Hoffnungsträger Jonathan Asp Jensen steht kurz vor einem Wechsel von den Bayern zu Lazio Rom, nachdem er sich in der Schweiz bewiesen hat.

Der FC Bayern München, Deutschlands erfolgreichster Fußballclub, steht derzeit vor einer Phase intensiver Kaderumstrukturierungen. Im Zentrum dieser Entwicklungen steht nun auch das Schicksal des jungen dänischen Talents Jonathan Asp Jensen .

Obwohl der erst zwanzigjährige Spieler einen langfristigen Vertrag bis zum Jahr 2028 unterzeichnet hat, zeichnet sich nun sehr deutlich ab, dass er den Verein in diesem Sommer dauerhaft verlassen wird. Der Grund hierfür liegt primär in der neuen sportlichen Ausrichtung unter Cheftrainer Vincent Kompany. Der erst vierzigjährige Trainer verfolgt eine sehr spezifische taktische Vision für sein Star-Ensemble, in der für den Dänen momentan kein geeigneter Platz vorgesehen ist.

In einem Kader, der bereits mit Weltstars besetzt ist, wird es für junge Spieler immer schwieriger, die notwendigen Spielminuten zu sammeln, die für eine kontinuierliche Entwicklung in diesem kritischen Alter unerlässlich sind. Ein Verbleib in München würde daher bedeuten, dass Asp Jensen primär als Ergänzungsspieler fungieren müsste, was weder seinen Ambitionen noch der langfristigen Strategie des Vereins entspricht. Ein Blick auf die jüngste Vergangenheit des Spielers verdeutlicht jedoch, dass er durchaus das Zeug dazu hat, auf hohem Niveau zu bestehen.

In der vergangenen Spielzeit war Asp Jensen an die Grasshoppers Zürich verliehen, wo er eine überzeugende Leistung zeigte. In insgesamt vierzig Einsätzen gelang es ihm, neun Tore zu erzielen und sechs Vorlagen zu liefern. Diese Statistiken waren für den Schweizer Verein von immenser Bedeutung, da sie maßgeblich dazu beigetragen haben, dass man sich gerade so in der ersten Liga halten konnte.

Die Vielseitigkeit des Offensivspielers ist dabei sein größtes Kapital; er kann sowohl im zentralen offensiven Mittelfeld als auch auf den Außenbahnen oder in der Rolle einer hängenden Spitze eingesetzt werden. Diese Flexibilität macht ihn für viele europäische Vereine attraktiv. Aus finanzieller Sicht ist ein Verkauf für den FC Bayern zudem ein äußerst lohnendes Geschäft. Im Sommer 2022 wurde der Spieler für eine Ablösesumme von etwa 1,2 Millionen Euro vom FC Midtjylland verpflichtet.

Aufgrund seiner positiven Entwicklung und der Leistungen in der Schweiz wird sein aktueller Marktwert laut einschlägigen Portalen wie Transfermarkt.de auf etwa vier Millionen Euro geschätzt. Ein Transfer würde somit einen signifikanten Gewinn für die Münchner Kassen bedeuten. Das Interesse an dem jungen Dänen ist international groß, was sich in den Anfragen zahlreicher Klubs aus Frankreich, Portugal und auch aus der eigenen Bundesliga widerspiegelt. Dennoch hat sich in den letzten Tagen ein prominenter Favorit herauskristallisiert: Lazio Rom.

Der italienische Traditionsclub, oft liebevoll als die Laziali bezeichnet, scheint derzeit am weitesten fortgeschritten zu sein, was die Verhandlungen betrifft. Erste Hinweise auf dieses Interesse gab es bereits über dänische Medienplattformen wie bold.dk. Obwohl ein endgültiger Deal noch nicht unter Dach und Fach ist und die finalen Einigungen zwischen dem FC Bayern, dem Spieler und dem italienischen Klub noch ausstehen, gilt ein Wechsel nach Rom als sehr wahrscheinlich.

Für Asp Jensen wäre dies ein enormer Karriereschritt, da Lazio Rom ein Verein mit einer großen Geschichte ist, der unter anderem die Legende Miroslav Klose in seinen Reihen hatte. Ein weiterer spannender Aspekt dieses potenziellen Wechsels ist die Trainerfrage. Berichten zufolge soll Gennaro Gattuso in Kürze als neuer Coach in Rom präsentiert werden.

Unter der Leitung des ehemaligen Weltmeisters und bekannten Hardliners müsste Asp Jensen zwar zunächst als Backup einsteigen, doch die Chance, sich in der Serie A zu beweisen und die etablierten Kräfte herauszufordern, ist eine Motivation, der der junge Spieler kaum widerstehen kann. Der Wechsel nach Italien könnte somit der Katalysator sein, der Asp Jensen den endgültigen Durchbruch auf europäischer Ebene ermöglicht





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FC Bayern München Lazio Rom Jonathan Asp Jensen Transfermarkt Serie A

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Chip-Aktien auf Rebound-Kurs: Jensen Huang sagt 'Kaufgelegenheit' und SK Hynix schießt zweistellig hoch© Foto: Seung-il Ryu - NurPhotoDie KI-Chipaktien lagen nach dem Wochenbeginn tief im Minus. Dann meldete sich Jensen Huang zu Wort - und plötzlich sah die Welt wieder ganz anders aus.Die KI-Chipaktien

Read more »

Jensen Huang sagt 'Kaufgelegenheit' und SK Hynix schießt zweistellig hoch09.06.2026 - Die KI-Chipaktien lagen nach dem Wochenbeginn tief im Minus. Dann meldete sich Jensen Huang zu Wort – und plötzlich sah die Welt wieder ganz anders aus.

Read more »

JONATHAN BAILEY STEPS INTO HIS NEW ROLE AS THE MARTINI MANHAMILTON, Bermuda, June 9, 2026 /PRNewswire/ -- Jonathan Bailey partners with Italian aperitivo brand MARTINI to introduce a new era of the iconic MARTINI Man. In a new multi-year partnership with MARTINI

Read more »

Bayern-Legende fällt knallhartes Urteil über NeymarNeymar steht im brasilianischen WM-Aufgebot von Trainer Carlo Ancelotti - sehr zum Ärger einer Bayern-Legende.

Read more »