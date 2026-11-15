Transfer-News: Stillers Abgang, Füllkrugs Vertrag und Bonifaces Frust

Niclas Füllkrug bleibt Werder Bremen, Niclas Stiller soll AC Mailand Nachfolger werden und Victor Boniface plant den Winter-Wechsel.

Die aktuelle Transferperiode im europäischen Fußball bietet einige signifikante Entwicklungen für Vereine und Spieler. Insbesondere die Situationen rund um den VfB Stuttgart, Werder Bremen und Bayer Leverkusen sind im Fokus der Medien. Die folgenden Abschnitte beleuchten die aktuellen Verhandlungen, vertraglichen Bindungen und die Pläne der beteiligten Akteure detailliert.

AC Mailand sucht Nachfolger für Luka Modric

Die AC Mailand ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den kroatischen Mittelfeldstar Luka Modric. Der 41-Jährige ist aktuell nur noch bis zum Ende der laufenden Saison an den italienischen Topklub gebunden. Ein Verbleib über das aktuelle Jahr hinaus gilt als unwahrscheinlich, sodass die Verwaltung des Vereins sich bereits nach einer Alternative für die Zukunft umsieht.

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Als vielversprechender Kandidat wird der 25-jährige Niclas Stiller gehandelt. Dieser laboriert seit Ende Oktober an einer Adduktorenblessur, doch der Transfer soll laut dem italienischen Blatt "Tuttosport" für den kommenden Sommer vorbereitet werden. Stiller hat beim VfB Stuttgart noch einen Vertrag, der bis ins Jahr 2028 läuft. Über eine Verlängerung dieses Vertrages gibt es jedoch derzeit noch keine konkreten Gespräche.

Falls der VfB Stuttgart sich für den Verkauf von Niclas Stiller entscheidet, wäre der kommende Sommer die letzte realistische Chance für den Verein, eine stattliche Ablösesumme zu erzielen. Die aktuellen Medienberichte weisen darauf hin, dass der Vertrag des deutschen Spielers eine Ausstiegsklausel in Höhe von 36,5 Millionen Euro enthält. Dies stellt einen klaren finanziellen Rahmen für etwaige Verhandlungen mit der AC Mailand dar.

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Werder Bremen verpflichtet Niclas Füllkrug langfristig

Bei Werder Bremen herrscht Einigkeit regarding die Zukunft von Niclas Füllkrug. Der 33-jährige Stürmer spielt derzeit auf Leihbasis bis zum kommenden Sommer in Bremen. Trainer Daniel Thioune betonte in einem Interview mit "Transfermarkt.de", dass der Wunsch nach einer Zusammenarbeit über den Sommer hinaus von allen Seiten geteilt wird. Dies gilt sowohl für den Verein als auch für den Trainer selbst.

Füllkrug hatte sich nach schwierigen Phasen bei West Ham United und einer enttäuschenden Leihe bei der AC Mailand in der vergangenen Saison bei Werder Bremen etabliert. Seit dem Saisonstart erzielte der Angreifer in der Bundesliga in neun Spielen neun Tore und konnte zudem drei Treffer in zwei Partien des DFB-Pokals verbuchen. Diese Leistung hat die Hoffnungen der Bremer, den Stürmer langfristig zu binden, weiter gestärkt.

Füllkrugs Wechsel zu den Londonern im Jahr 2024 erfolgte für eine Ablösesumme von 27 Millionen Euro vom Borussia Dortmund. Nun steht die Frage an, inwieweit der englische Zweitligist sowie Werder Bremen finanziell und sportlich in der Lage sind, die notwendigen Schritte für eine Vertragsverlängerung einzuleiten. Sportchef Clemens Fritz und Geschäftsführer Klaus Filbry hatten ihre Unterstützung für einen Verbleib des Stürmers bereits klar zum Ausdruck gebracht.

Komplizierte Lage um Eric Maxim Choupo-Moting und Schalke 04

Schaltke 04 sieht sich mit personellen Engpässen konfrontiert, weshalb der Verein möglicherweise mit Eric Maxim Choupo-Moting eine Rückholaktion in Betracht zieht. Der 75-fache Nationalspieler Kameruns steht aktuell bei den New York Red Bull unter Vertrag, dessen Vertrag im Dezember dieses Jahres ausläuft. Somit könnte er im Winter ablösefrei zu den "Knappen" stoßen.

Besonders auf der Position im Angriff besteht bei Schalke 04 akuter Bedarf. In den bisherigen neun Bundesligaspielen gelangen den Schalkern lediglich fünf Treffer, was die wenigste Toranzahl aller 18 Vereine darstellt. Im eigenen Stadion blieb der Verein bisweilen sogar ohne eigenen Treffer. Eine Verstärkung durch einen erfahrenen Stürmer würde diese Krise lindern können.

Die Medienlage bezüglich einer Rückkehr ist jedoch nicht eindeutig. Der "Sky"-Reporter Dirk Groß meinte am Mittwoch bei X, dass Choupo-Moting bei Schalke 04 "kein Thema" sei und er eine Rückkehr ausschließe. Im Gegensatz dazu verlautbarte der "Sky"-Kollege Florian Plettenberg zuvor, dass sich der Stürmer eine Rückkehr in die Bundesliga durchaus vorstellen könne. Choupo-Moting spielte bereits zwischen 2014 und 2017 für Schalke, bevor er zu Stoke City wechselte. Nach Stationen bei Paris Saint-Germain und dem FC Bayern landete er 2025 bei den New York Red Bull, wo er in 55 Partien 22 Tore erzielte.

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Eintracht Frankfurt wartet auf Kaufpflicht bei Jean-Matteo Bahoya

Die Eintracht Frankfurt muss möglicherweise um Einnahmen in Höhe von 30 Millionen Euro bangen. Diese Summe ist mit dem Verkauf des 21-jährigen Jean-Matteo Bahoya an Leeds United verbunden. Der Flügelspieler ist aktuell an die Engländer verliehen, und laut "Bild" greift bei zehn absolvierten Pflichtspielen eine Kaufpflicht in dieser Höhe.

Bahoya steht jedoch noch weit von dieser Marke entfernt. Bislang bestritt er nur drei Partien. Leeds-Trainer Daniel Farke äußerte sich kritisch zu den Leistungen des jungen Deutschen. "Er muss seinem Spiel etwas mehr Körperlichkeit verleihen", so Farke. Zudem seien die Entscheidungsfindung und der Torabschluss zu verbessern. Der Coach betonte, dass man nicht erwarten könne, dass ein junger Spieler, der zuvor bei einem Bundesligisten auf der Bank saß, sofort einen großen Einfluss habe.

Sollte die Kaufpflicht am Ende des Leihgeschäfts nicht greifen, hat Jean-Matteo Bahoya bei der Eintracht Frankfurt noch einen Vertrag bis zum Sommer 2029. Dies würde dem Verein die Möglichkeit geben, den Spieler später zu einem anderen Zeitpunkt oder an einen anderen Verein abzugeben. Die aktuelle Situation bei Leeds United hängt somit direkt mit den finanziellen Aussichten der Eintracht zusammen.

Victor Boniface zeigt Frust über Nicht-Nominierung

Beim FC Bayer Leverkusen zeigt Stürmer Victor Boniface offenbar deutlichen Frust. Nach dem Ausfall von Martin Terrier wurde Jonas Hofmann anstelle des 25-jährigen Nigerianers für den Europa-League-Kader nachnominiert. Diese Entscheidung scheint bei Boniface bitter aufzustoßen, wie Medienberichte nahelegen.

Laut "Sky" soll dieser Rückschlag bei dem Stürmer so schwer wiegen, dass dieser seine Berater bereits informiert habe, im Winter erneut auf Leihbasis wechseln zu wollen. Dies würde bedeuten, dass Boniface die Werkself bereits vor Ablauf seiner aktuellen Vertragslaufzeit verlassen möchte. Die Nichtberücksichtigung im Kader hat bei dem Angreifer eindeutig die Entscheidung beschleunigt, nach einem neuen Verein zu suchen, der ihm mehr Spielzeit und Anerkennung verspricht.