Die Zeitung "The Independent" berichtet von Interesse von Manchester United-Cheftrainer Jose Mourinho an den englischen Nationalspieler Marcus Rashford. Laut Journalist Miguel Delaney hofft Mourinho, Rashford ins Bernabéu zu lotsen, wobei Mourinho großes Interesse hat, den Deal nicht nur aus sportlichen Gründen zu sinnvoll zu finden. Zwar schließt sich Rashford Barcelona an und liebt den FC. Dennoch könnten die Katalanen mit ihren Finanzproblemen Schwierigkeiten haben, einen Deal zu schließen. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano steht bereits eine mündliche Einigung zwischen Mourinho und Real Madrid bis 2028.

Wie "The Independent" meldet, will Mourinho den englischen Nationalspieler nach Madrid holen, obwohl Rashford aktuell noch für Barcelona spielt und dort gerade eine starke Saison hinter sich hat.

Der 28-Jährige war von Manchester United nach Katalonien ausgeliehen worden und überzeugte unter Hansi Flick mit 14 Toren und 14 Vorlagen. Doch genau daraus könnte jetzt ein echter Transfer-Krimi werden. Laut Journalist Miguel Delaney soll Mourinho großes Interesse daran haben, Rashford ins Bernabéu zu lotsen.

"Mourinho hat ein gutes Verhältnis zu Rashford und würde ihn laut diesen Quellen sehr gerne verpflichten", berichtet Delaney. Besonders brisant: Der Portugiese soll den Deal nicht nur aus sportlichen Gründen spannend finden. Demnach wolle Mourinho "für Aufsehen sorgen und die Dinge für Barcelona verkomplizieren". Zwischen Rashford und Mourinho besteht seit gemeinsamen Zeiten bei Manchester United ein gutes Verhältnis.

Der frühere United-Coach gilt intern als großer Fan der Qualitäten des Offensivspielers. Dass Barcelona Rashford gerne behalten würde, ist längst kein Geheimnis mehr.

Allerdings kämpfen die Katalanen weiterhin mit finanziellen Problemen. Die festgeschriebene Kaufoption in Höhe von rund 30 Millionen Euro gilt intern offenbar als schwierig Rashford schwärmt weiter von Barcelona Der Engländer selbst machte zuletzt allerdings deutlich, dass er eigentlich gerne in Spanien bleiben würde.

"Ich genieße diesen Fußballklub. Für jeden, der Fußball liebt, ist Barcelona einer der wichtigsten Vereine in der Geschichte des Sports", sagte Rashford zuletzt. Trotzdem könnte Real nun plötzlich dazwischenfunken. Vor allem, weil der Portugiese bei seiner Rückkehr offenbar ein Mitspracherecht bei Transfers erhalten soll.

Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano steht zwischen Mourinho und Real Madrid bereits eine mündliche Einigung bis 2028 . Nach dem letzten Ligaspiel gegen Athletic Bilbao soll der Portugiese nach Madrid reisen, um den Deal endgültig zu besiegeln. Für Mourinho wäre es die zweite Amtszeit bei den Königlichen. Schon zwischen 2010 und 2013 trainierte er Real Madrid. Nun könnte er direkt mit einem echten Transfer-Hammer starten





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