Der FC Bayern München bleibt aktiv auf dem Transfermarkt. Neben einer möglichen Verpflichtung des jungen Mittelfeldtalents Ayyoub Bouaddi von Lille steht der Wechsel von Ismael Saibari von der PSV Eindhoven kurz bevor. Zudem gibt es Neuigkeiten zu Leon Goretzka, Luka Vuskovic, Mathys Tel und Alphonso Davies.

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Ayyoub Bouaddi spielt sich aktuell auf den Zettel vieler europäischer Top-Vereine. Mehrere Medien berichten, dass sich nun auch die Bayern mit dem Ausnahmetalent, das aktuell bei LOSC Lille unter Vertrag steht, beschäftigen sollen. (1:1) stand der Mittelfeldspieler die vollen 90 Minuten auf dem Platz und glänzte insbesondere mit seiner Technik, seiner taktischen Intelligenz und Spielübersicht. Bouaddi spielte zunächst für Frankreichs U21, entschied sich dann aber für Drei Tage nach seinem 16.

Geburtstag debütierte er bereits für Lille in der Conference League. Aktuell sammelt er WM-Erfahrung, stand aber auch schon in der Das Bemerkenswerte: Auch neben dem Platz hebt sich Bouaddi ab. Er studiert Mathematik, gewann mit 15 Jahren einen Redekunstwettbewerb und schloss sein Abitur ein Jahr früher mit Bestnoten ab. Kein Wunder, dass er auf den Spitznamen "Einstein" hört.

Der Wechsel von Ismael Saibari zum FC Bayern rückt offenbar immer näher. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, hat der Rekordmeister mit der PSV Eindhoven eine Einigung über einen Transfer des Offensivspielers erzielt. Demnach zahlen die Münchner eine Ablösesumme in Höhe von etwas weniger als 55 Millionen Euro inklusive Boni für den 25-Jährigen. Zuvor habe sich der Marokkaner mit dem Rekordmeister bereits auf einen Vertrag bis 2031 geeinigt.

Der obligatorische Medizincheck durch die Teamärzte des FCB werde nach Zustimmung beider Klubs sowie des marokkanischen Verbands in den Bayern-Arzt Dr. Jochen Hahne ist für den DFB derzeit ohnehin vor Ort und könnte damit den Saibari-Check übernehmen. Die Durchführung könnte sich offenbar aber noch ein paar Tage ziehen, um die Vorbereitung auf das zweite WM-Gruppenspiel der Afrikaner gegen Schottland ( Der FC Bayern wäre an einer schnellen Einigung interessiert gewesen, da Saibaris Marktwert nach einer starken Saison (19 Tore und neun Assists in 37 Spielen) bei der Weltmeisterschaft noch weiter steigen könnte.

Beim Auftaktspiel gegen Brasilien (1:1) traf der flexibel einsetzbare Angreifer bereits sehenswert per Lupfer zum 1:0.nach Ablauf seines Vertrages beim FC Bayern weiter? Diese Frage ist nach wie vor unbeantwortet, zumal sich der 31-Jährige derzeit mit der Nationalmannschaft bei der WM befindet und nach eigener Aussage erst nach dem Turnier über seine Zukunft entscheiden wolle. Laut einem Bericht von "The Athletic" könnte der Mittelfeldspieler aber möglicherweise über die WM hinaus in den USA bleiben.

Demnach soll MLS-Franchise Chicago Fire um den Routinier buhlen und sogar die besten Chancen im Werben um Goretzka haben.ablösefrei verpflichten. Der Pole soll sich schon in den USA befinden, um zusammen mit Berater Pini Zahavi Gespräche mit den Chicago-Verantwortlichen über einen möglichen Transfer führen.hat sich Luka Vuskovic auf den Radar anderer Klubs gespielt.

Laut "The Athletic" soll Brighton & Hove Albion Interesse am Innenverteidiger haben, der beiEin erstes Angebot soll jedoch deutlich unter dem Marktwert des 19-Jährigen von 60 Millionen Euro liegen. Brighton bietet demnach offenbar nur rund 35 Millionen Euro für den Shooting-Star. Es ist daher davon auszugehen, dass die Spurs dankend ablehnen. Zumal Vuskovic auf dem Transfermarkt heiße Ware ist.

Sein Marktwert explodierte in der vergangenen Saison von zwölf auf 60 Millionen Euro. Damit ist er hinter Pau Cubarsi vomOb die Spurs ihren Rückkehrer überhaupt verkaufen wollen, ist fraglich. Vuskovic selbst soll einem Wechsel zu Brighton allerdings nicht abgeneigt sein, so "The Athletic" weiter. Auch, weil er ein sehr gutes Verhältnis zu Trainer Fabian Hürzeler pflegt.

Damit ein Transfer realisiert werden kann, müssten die Seagulls aber wohl noch eine Schippe drauflegen. Denn Vuskovic hat in London einen Vertrag bis 2030. Wie die französische Sportzeitung "L'Equipe" berichtet, soll der aktuelle Kontrakt um zwei Jahre bis 2031 ausgedehnt werden.

Zudem würde sich wohl auch das Gehalt des 24-Jährigen im Rahmen einer möglichen Vertragsverlängerung verdoppeln. Damit könnte er zum Topverdiener beim deutschen Rekordmeister aufsteigen und Aufgrund von Olises rasanter Entwicklung wollen die Verantwortlichen in München den Leistungsträger unbedingt halten. In der zurückliegenden Saison steuerte er wettbewerbsübergreifend 22 Treffer und 31 Vorlagen in 52 Partien bei.erlebte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison ein Jahr zum Vergessen.

Der Linksverteidiger kämpfte sich erst nach einer langwierigen Knie-Verletzung zurück, nur um sich im Saisonverlauf mehrere weitere Verletzungen einzuhandeln. Auch seine Teilnahme am ersten WM-Spiel Kanadas gegen Bosnien-Herzegowina ist noch fraglich. Nichtsdestotrotz befindet sich Davies mit 25 Jahren in der Blütezeit seiner Karrier





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