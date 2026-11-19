Bayer Leverkusen und Bayer 04 Leverkusen sind im Gespräch um Wael Mohya von Borussia Mönchengladbach. Mit Simon Rolfes als Sportchef verfolgt der Verein seine Zielsetzung.

Bayer Leverkusen und Bayer 04 Leverkusen zeigen ein klares Interesse an Wael Mohya. Der offensive Mittelfeldspieler steht bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag und gilt als Top-Talent. Die Sportfunktionäre um Simon Rolfes haben bereits Kontakt aufgenommen. Mohya wurde kürzlich erstmals in die Nationalmannschaft berufen. Diese Berufung unterstreicht seinen Status weiter.

Transferstrategie des Vereins

Wael Mohya passt exakt in das Profil, das Bayer Leverkusen und Bayer 04 Leverkusen suchen. Andere Vereine wie RB Leipzig, Borussia Dortmund und Bayern München prüfen den Spieler ebenfalls. Der Werksklub unterscheidet sich durch seine Durchsetzungskraft. Bei jüngeren Talenten wird nicht locker gelassen. Beispiele wie Ibrahim Maza und Kennet Eichhorn zeigen die Erfolgsquote. Beide Spieler kamen von Hertha BSC zu Bayer Leverkusen.

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Interessenkonflikt und Marktbedingungen

Bayer Leverkusen und Bayer 04 Leverkusen haben das Interesse bei Thies Bliemeister hinterlegt. Der Berater vertritt Borussia Mönchengladbach in dieser Angelegenheit. Der Vertrag von Wael Mohya läuft bis 2028. Der Verein will verlängern und ist im Klassenerhalt stabil. Eine schnelle Klärung ist jedoch wahrscheinlich nötig. Der Preis könnte durch die sportliche Situation sinken.

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Entwicklung und Perspektiven

Transfermarkt.de schätzt den Marktwert auf 17 Millionen Euro. Ein Wechsel im Jahr 2027 könnte 20 Millionen Euro kosten. Bayer Leverkusen und Bayer 04 Leverkusen sind bereit, diesen Betrag zu investieren. Die Perspektive auf viele Einsätze ist entscheidend. Ähnliche Karrieren zeigten Kai Havertz und Florian Wirtz. Der private Rahmen bleibt in Mönchengladbach erhalten.

Positionen im Kader

Jonas Hofmann und Malik Tillman werden den Verein verlassen. Martin Terrier und Eliesse Ben Seghir stehen vor unklaren Perspektiven. Francis Onyeka wird im nächsten Jahr im Kader bleiben. Diese Veränderungen schaffen Raum. Wael Mohya könnte die Offensive verstärken. Seine Stärken sind Geschwindigkeit und Dribbling. Er spielt auf der linken Außenbahn und als Spielmacher.