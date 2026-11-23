Juventus Turin und Atlético Madrid verhandeln über einen Tauschgeschäft mit Alexander Sørloth und Jonathan David. details zum Winter Transfer.

Ein möglicher Wechsel von Alexander Sørloth von Atlético Madrid zu Juventus Turin rückt in greifbare Nähe. Der norwegische Stürmer sieht sich aktuell vor dem Problem, bei den Spaniern kaum noch Einsatzzeit zu erhalten, was seine Karriereentwicklung ernsthaft behindern könnte. Genau diese Situation bietet Juventus die Chance, einen etablierten Torjäger zu verpflichten. Wie Berichte nahelegen, arbeiten die beiden Klubs bereits an einem komplexen Tauschgeschäft, das auch den kanadischen Angreifer Jonathan David betrifft.

Möglicher Tausch mit Jonathan David

Die aktuellen Planungen sehen vor, dass Alexander Sørloth im Januar von Atlético Madrid zu Juventus Turin wechselt. Im Gegenzug soll der 30-jährige Norweger Jonathan David fest zu den Spaniern transferieren. David ist derzeit an Atlético verliehen und soll nach Ablauf der Leihe im Januar den endgültigen Umzug nach Madrid antreten. Das Ziel von Atlético ist es dabei, durch den Verkauf von Sørloth zusätzlich finanzielle Erlöse zu generieren, da dessen Vertrag noch bis zum Jahr 2028 läuft.

Also read Juventus Turin will Nick Woltemade behalten: Kaufoption statt Direktverkauf

Erfolge in Italien und neue Taktik

In Turin hat der norwegische Angreifer die Stimmung nach anfänglichen Schwierigkeiten komplett gedreht. Besonders sein Auftritt beim 4:0-Sieg gegen Venedig wurde gefeiert. In diesem Spiel steuerte er ein Tor und eine Vorlage bei. Insgesamt konnte er in 14 Spielen fünf Tore und drei Assists verbuchen. Trainer Luciano Spalletti nutzt den Spieler jedoch eher als spielstarken Raumdeuter, während Atlético einen klassischen, wuchtigeren Mittelstürmer wie Sørloth bevorzugt.

Advertisement

Öffentliche Beteuerungen und interne Realität

Öffentlich hatte Sørloth im Podcast "Rasmus & Saga" jüngst noch betont, dass er sich bei Atlético sehr wohlfühlt. Trotz dieser positiven Aussage im Gespräch gibt es jetzt Berichte über einen möglichen Winter-Transfer. Die Diskrepanz zwischen dem öffentlichen Image und der sportlichen Realität wird zunehmend größer. Die wenigen Einsätze in Madrid lassen Zweifel an der Zukunft des Stürmers bei den Spaniern aufkommen.

Konkrete Konsequenzen für beide Vereine

Für Atlético Madrid könnte der Verkauf von Sørloth bedeuten, dass sie einen Torjäger verlieren, der in der Serie A überzeugt hat. Gleichzeitig würde Jonathan David als feste Größe etabliert. Für Juventus bedeutet der Wechsel die Verstärkung der Offensive mit einem Spieler, der nachweisen konnte, dass er in einer hohen Liga Punkte sammelt. Die Verhandlungen laufen bereits auf Hochtouren, wobei der Januar als kritischer Zeitrahmen gilt.