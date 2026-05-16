Transfer-Wirbel beim BVB: Neuzugang Gadou und Zukunft Fragen zu Brandt und Guirassy

Borussia Dortmund gestaltet seinen Kader strategisch um. Während Joane Gadou als neues Defensive-Talent eintrifft, gibt es Unsicherheiten über die Zukunft von Julian Brandt und Serhou Guirassy.

Borussia Dortmund befindet sich derzeit in einer Phase intensiver Kaderumgestaltungen und Transferaktivitäten. Ein besonderer Meilenstein in dieser Entwicklung ist die Verpflichtung des jungen Verteidigers Joane Gadou .

Der erst 19-jährige Franzose wechselt von RB Salzburg nach Dortmund und unterschreibt einen langfristigen Vertrag, der ihn bis zum Jahr 2031 an den Verein bindet. Die finanziellen Rahmenbedingungen dieses Deals waren zuletzt ein zentraler Verhandlungspunkt. Während Salzburg zeitweise Ablösesummen von bis zu 25 Millionen Euro forderte, einigten sich beide Vereine schließlich auf eine Sockelablöse von rund 19,5 Millionen Euro, ergänzt durch mögliche Bonuszahlungen in Höhe von weiteren 4,5 Millionen Euro.

Gadou bringt mit einer Körpergröße von 1,95 Metern und seiner Ausbildung bei Paris Saint-Germain genau die physische Stärke und das technische Potenzial mit, das die Schwarz-Gelben für ihre Defensive suchen. Unter Sportdirektor Ole Book setzt der Verein wieder verstärkt auf seine traditionelle DNA, die darauf abzielt, junge Top-Talente zu verpflichten, sie sportlich zu fördern und sie so sowohl auf dem Platz als auch wirtschaftlich aufzuwerten. Zusammen mit Waldemar Anton soll Gadou die Defensive langfristig breiter und zukunftsfähiger aufstellen.

Parallel zu den Neuzugängen herrscht eine gewisse Unsicherheit über die Zukunft von Julian Brandt. Nach sieben erfolgreichen Jahren im BVB-Trikot scheint ein Abschied immer wahrscheinlicher zu werden. Obwohl Brandt sich in Interviews optimistisch zeigt und betont, dass er die Dinge Schritt für Schritt angehe, gibt es konkrete Interessenten aus den Top-Ligen Englands, Spaniens und Italiens.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler hat bereits angedeutet, dass eine endgültige Entscheidung nicht bis in den August hinein geschleppt wird, was auf einen möglichen Wechsel im Laufe des Sommers hindeutet. Ein Abschied von Brandt würde eine Lücke im kreativen Mittelfeld hinterlassen, die der Verein zeitnah schließen müsste, um die offensive Durchschlagskraft beizubehalten. Ein weiteres Thema in der Transfer-Gerüchteküche ist die Situation von Serhou Guirassy. Der Stürmer, der in der vergangenen Saison 15 Tore erzielte, steht verstärkt im Visier von Fenerbahce Istanbul.

Der türkische Traditionsverein hat sein Interesse an dem Spieler intensiviert, wobei konkrete Gespräche zwischen dem Klub und den Beratern des Torjägers bereits stattgefunden haben sollen. Die vertragliche Situation ist jedoch komplex: Zwar läuft der Vertrag von Guirassy bis zum Jahr 2028, doch es existiert eine Ausstiegsklausel in Höhe von etwa 35 Millionen Euro. Diese greift jedoch ausschließlich für eine eng definierte Auswahl an Top-Klubs, wie beispielsweise Paris Saint-Germain oder den FC Barcelona.

Da Fenerbahce nicht zu diesem exklusiven Kreis gehört, wäre die Ablösesumme im Falle eines Wechsels frei verhandelbar, was dem BVB eine starke Position in den Gesprächen verschafft. Interessant ist zudem der Umgang des BVB mit spektakulären Gerüchten, wie etwa dem möglichen Wechsel des Sohnes von Cristiano Ronaldo. Der 15-Jährige spielt derzeit beim saudischen Klub Al-Nassr an der Seite seines Vaters.

Während ein Wechsel zu einem Verein wie dem BVB aufgrund der im Vergleich zu anderen Megaklubs moderateren medialen Aufmerksamkeit attraktiv erscheinen mag, haben die Verantwortlichen in Dortmund laut Medienberichten kein Interesse an einer Verpflichtung. Der Grund ist die Sorge, dass die massive mediale Aufmerksamkeit, die der Name Ronaldo mit sich bringt, den Trainingsalltag und die sportliche Entwicklung des Jugendlichen überlagern würde und den Fokus von der eigentlichen Arbeit im Nachwuchsbereich ablenken könnte.

Abschließend lässt sich erwähnen, dass der BVB auch im Bereich der Linksfüßler aktiv war, eine entsprechende Anfrage jedoch im ersten Schritt abgelehnt wurde. Es geht dabei um ein Talent, das derzeit bei Real Madrid unter Vertrag steht. Sollte der neue Trainer der Madrilenen keine Verwendung für den Spieler haben, könnte sich die Situation im weiteren Verlauf des Sommers noch einmal ändern.

Gleichzeitig sucht Atletico Madrid nach einem adäquaten Nachfolger für die Klub-Legende Antoine Griezmann, der nach Saisonende den Wechsel in die MLS zu Orlando City vollziehen wird. Die Transferperiode verspricht somit eine extrem dynamische Phase für Borussia Dortmund, in der sowohl strategische Neuzugänge als auch potenzielle Abgänge eine zentrale Rolle spielen werden





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