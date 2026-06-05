Transfer-Wirbel: HSV bangt um Fabio Vieira, Füllkrug vor Rückkehr zu Werder Bremen

Aktuelle Transfergerüchte rund um HSV, VfB Stuttgart, Werder Bremen und internationale Klubs. Fabio Vieira könnte günstig zum HSV kommen, Niclas Füllkrug steht vor Rückkehr nach Bremen, Alexander Nübel sucht neuen Verein.

Die Gerüchteküche im internationalen Fußball brodelt weiter. Mehrere spannende Personalien beschäftigen die Fans und Experten gleichermaßen. Besonders im Fokus stehen dabei der Hamburger SV, der VfB Stuttgart, der SV Werder Bremen und einige europäische Top-Klubs.

Wir fassen die aktuellen Entwicklungen zusammen. Beginnen wir mit dem Hamburger SV: Der Zweitligist hat gleich mehrere Transferbaustellen. Zum einen scheint die Verpflichtung von Stürmer Nicolò Tresoldi vom RSC Anderlecht unwahrscheinlich. Nach Informationen von Sky und Bild hat die Mutter des Spielers, die gleichzeitig als Beraterin fungiert, die Verhandlungen abgebrochen.

Der 19-Jährige, der in der vergangenen Saison in allen Wettbewerben 23 Tore erzielte und neun weitere vorbereitete, wäre mit kolportierten 25 Millionen Euro ohnehin zu teuer gewesen. Positiver sieht es dagegen bei Fabio Vieira aus. Der Leihspieler von Arsenal soll laut Hamburger Abendblatt eine feste Verpflichtung anstreben. Nachdem die Kaufoption über 22 Millionen Euro verstrichen ist, zeigen sich die Gunners nun verhandlungsbereit.

Die Rede ist von einer Ablöse zwischen zehn und 15 Millionen Euro, der HSV hofft sogar auf eine einstellige Millionensumme. Dagegen müssen die Rothosen den Traum von Luka Vuskovic begraben. Wie Sky berichtet, steht eine erneute Leihe des 19-jährigen Innenverteidigers nicht zur Debatte. Der Kroate selbst bestätigte, dass eine Rückkehr unmöglich sei.

Stattdessen stehen zwei Optionen im Raum: entweder eine langfristige Vertragsverlängerung mit Spitzengehalt bei Tottenham Hotspur oder ein Wechsel zu einem europäischen Top-Klub. Auch beim VfB Stuttgart gibt es Personalentscheidungen. Der Verein wird den 29-jährigen Mittelfeldspieler im Sommer nach drei Jahren endgültig verlassen. Laut Sport Bild gab es durchaus Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit, jedoch waren Ablöse und Gehalt für die Schwaben zu hoch.

Bei den Bayern steht Torwart Alexander Nübel vor dem Absprung. Torwart-Trainer Michael Rechner soll dem 28-Jährigen signalisiert haben, dass der Rekordmeister trotz Vertrag bis 2029 kein Interesse mehr an ihm habe. Mehrere internationale Top-Klubs, darunter aus der Premier League und La Liga, haben bereits Kontakt zu Nübels Management aufgenommen. Die geforderten rund 15 Millionen Euro Ablöse scheinen für diese Vereine kein Hindernis zu sein.

Allerdings wird eine Entscheidung wohl noch auf sich warten lassen, da Nübel mit der deutschen Nationalmannschaft zur WM fährt und sich nicht auf dem Platz für einen neuen Arbeitgeber empfehlen kann. Ein spannendes Thema ist auch die mögliche Rückkehr von Niclas Füllkrug zum SV Werder Bremen. Der Stürmer, der im Sommer zu West Ham United wechselte, hatte eine enttäuschende Saison bei den Hammers, die zudem aus der Premier League abstiegen.

Nach Informationen der Sport Bild hat Bremen nun die große Chance, Füllkrug für kleines Geld oder sogar ablösefrei zurückzuholen. Der 33-Jährige wäre einem Wechsel nicht abgeneigt, zumal er seinen Lebensmittelpunkt wieder in Hannover haben möchte, das nur eine Stunde von Bremen entfernt ist. Zwar würde er in Bremen deutlich weniger verdienen, aber eine hohe Abfindung von West Ham könnte den Gehaltsverlust ausgleichen.

Neben Bremen zeigen auch Klubs aus der MLS sowie spanische und italienische Vereine Interesse, doch ein Wechsel in die USA kommt für Füllkrug aktuell nicht infrage. Schließlich gibt es noch eine Personalie beim FC Liverpool: Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, soll Andoni Iraola die Nachfolge des Niederländers Arne Slot antreten. Die Verhandlungen werden zügig vorangetrieben. Zuvor hatte der Kicker gemeldet, dass Bayer Leverkusen bereits in finalen Verhandlungen mit dem Spanier stand.

Bayer sucht einen Nachfolger für Kasper Hjulmand, der trotz Vertrag bis 2027 vor dem Aus steht





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