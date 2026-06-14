Transferfenster in Europa: Gerüchte und Bestätigungen

Die Sommer-Transferperiode in Europas Top-Ligen ist eröffnet. Wir fassen die wichtigsten Gerüchte und feststehenden Transfers zusammen, darunter Marc Cucurella zu Real Madrid, Arsenal-Aktivitäten um Christos Tzolis und Kenan Yildiz, sowie ManCitys Angebot für Elliot Anderson.

In den europäischen Top-Ligen ist das Sommer- Transfer fenster geöffnet, und die Gerüchte küche brodelt. Zahlreiche Superstars stehen im Fokus von Spitzenklubs, während einige Wechsel bereits konkrete Formen annehmen.

Hier ein Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Marc Cucurella steht offenbar vor einem Wechsel zu Real Madrid. Laut einem Bericht soll der Linksverteidiger des FC Chelsea der Wunschspieler des neuen Trainers Jose Mourinho sein. Der Transfer soll nach der Weltmeisterschaft erfolgen.

Der 27-Jährige spielt seit vier Jahren in London und ist seit 2024 Stammspieler in der spanischen Nationalmannschaft. In der abgelaufenen Saison verpasste Chelsea die Qualifikation für das internationale Geschäft, was den Wechselwunsch des Spielers begünstigen könnte. Auch bei der Trainersuche gibt es Bewegung: Ruben Amorim hat laut der 'Gazzetta dello Sport' die besten Karten, um Massimiliano Allegri bei Juventus Turin zu beerben. Allegri musste gehen, nachdem er die Qualifikation zur Champions League verpasst hatte.

Amorim wird bei den Milan-Bossen geschätzt, weil seine Mannschaften aggressiv spielen und hoch pressen. Bereits im Juni 2024 stand er auf der Shortlist der Rossoneri, ehe man sich für Paolo Fonseca entschied. Parallel dazu verlängerte Ralf Rangnick, der lange als möglicher Sportvorstand gehandelt wurde, seinen Vertrag als österreichischer Nationaltrainer vor der WM bis 2028. Der FC Arsenal lotet eine Verpflichtung von Christos Tzolis aus.

Der griechische Flügelspieler, der früher für Fortuna Düsseldorf spielte, steht beim FC Brügge unter Vertrag. Laut Fabrizio Romano haben die Londoner erste Kontakte geknüpft. Das Preisschild soll bei 40 Millionen Euro liegen, sein Vertrag in Brügge läuft bis 2029. In der Saison 2023/24 erzielte Tzolis in 37 Pflichtspielen für Düsseldorf 24 Treffer und bereitete zehn vor.

Dino Toppmöller gilt als Topkandidat beim französischen Vizemeister RC Lens. Laut 'Foot Mercato' soll der ehemalige Trainer der Frankfurter Eintracht in Lens einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Toppmöller würde damit in die Champions League zurückkehren, nachdem er Eintracht Frankfurt in der Vorsaison in die Königsklasse geführt hatte, bevor er im Januar entlassen wurde. Manchester City hat ein Angebot für Elliot Anderson von Nottingham Forest abgegeben: 123 Millionen Euro plus 17 Millionen Boni.

Forest verlangt jedoch 145 Millionen ohne Zusatzklauseln. Anderson stand in 37 von 38 Premier-League-Spielen in der Startelf und ist Stammspieler in der englischen Nationalmannschaft. Neben City zeigt auch Manchester United Interesse, kann aber finanziell nicht mithalten. Forest-Trainer Vitor Pereira betont, dass man seine besten Spieler halten müsse, um höhere Ziele zu erreichen.

Schließlich steht Kenan Yildiz beim FC Arsenal auf dem Zettel. Der 21-jährige Türke ist bei Juventus Turin ein Schlüsselspieler und erzielte in 36 Einsätzen zehn Tore und sieben Vorlagen. Arsenal war bereits in der Vorsaison an ihm interessiert, ebenso wie der FC Chelsea und Real Madrid. Yildiz steht in Turin noch bis 2028 unter Vertrag





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