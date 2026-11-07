RB Leipzig muss bei Antonio Nusa aufpassen: Mit 13 Scorerpunkten ist er unverzichtbar, doch Londoner Clubs wie Arsenal warten auf einen Wechsel.

Der norwegische Nationalspieler Antonio Nusa steht im Fokus der europäischentransferlandschaft. Seine aktuelle Leistungsentwicklung bei RB Leipzig hat verschiedene Top-Klubs der Premier League auf den Plan gerufen. Während der 21-jährige Offensivspieler mit 13 Scorerpunkten in den drei laufenden Wettbewerben seine persönliche Bestmarke aus der Vorsaison deutlich übertrifft, bleibt die Verletzungsprognose für das kommende Spiel gegen Augsburg offen. Muskuläre Probleme in der Wade erschweren die Planung für das Trainerstab, sodass eine Entscheidung über sein Startelfdebüt erst am Spieltag getroffen wird.

Taktische Disziplin lockt Arsenal und Arteta

Interessen aus England haben bereits im Sommer begonnen, sich strategisch zu positionieren. Arsenal gilt als einer der beharrlichsten Bewerber um die Dienste des Talentierten. Cheftrainer Mikel Arteta, der das 44-jährige Jahr vollendet hat, schätzt Nusas taktische Disziplin, seine vielseitige Einsetzbarkeit sowie seine athletischen Qualitäten hoch ein. Um den Spieler näher zu inspizieren, reiste eine Delegation aus London speziell zum Spiel gegen Manchester City an. Dieser Schritt unterstreicht die ernsthafte Absicht des Londoner Traditionsvereins.

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Zwei Jahre und 100 Millionen Euro Ablöse

Ein Transfer im Winter ist vorbehaltlich extrem hoch angesetzter Angebote ausgeschlossen, wie interne Einschätzungen bestätigen. Für den kommenden Sommer wird sein Marktwert von Seiten des Vereins auf bis zu 80 Millionen Euro veranschlagt. RB Leipzig ist auf zusätzliche Ablöse-Einnahmen angewiesen, wobei die Gesamterwartungen bei rund 100 Millionen Euro liegen. Laut der Datenbank Transfermarkt.de beträgt der aktuelle Wert des Spielers 45 Millionen Euro, wobei eine Wertaktualisierung für den kommenden Dienstag geplant ist.

Konkurrenz durch Liverpool, Tottenham und Newcastle

Die Liste der Interessenten ist lang und umfasst weitere namhafte Klubs der englischen Premier League. Neben Arsenal haben auch Liverpool, Tottenham Hotspur, Newcastle United, Aston Villa und Crystal Palace den Norweger auf ihrer Wunschliste. Die Situation erinnert an die Transfergeschichte von Yan Diomande, der im Sommer für 125 Millionen Euro zu Real Madrid wechselte. Es ist davon auszugehen, dass es in den kommenden Monaten zu einem intensiven Bietwettrennen zwischen den finanzstarken englischen Vereinen kommen wird.

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Castello Lukeba könnte den Status verlieren

Die aktuelle Formkurve von Antonio Nusa könnte den Status quo im Kader verändern. Bisher galt der Abwehrspieler Castello Lukebe, der 22 Jahre alt ist und aktuell einen Marktwert von 50 Millionen Euro besitzt, als einer der wertvollsten Akteure des Vereins. Mit der fortschreitenden Entwicklung des Norwegers ist es jedoch gut möglich, dass Nusa Lukebe am Dienstag als wertvollster Spieler des Vereins ablöst. Die Grenze für seine Leistungen scheint derzeit nicht absehbar zu sein.

Strategische Bedeutung für die kommende Saison

Die Kombination aus sportlicher Exzellenz und marktwirtschaftlichem Potenzial macht Nusa zu einem Schlüsselakteur für beide Parteien. RB Leipzig profitiert finanziell, sollte ein Verkauf realisiert werden, während der Spieler selbst die Chance hat, auf höchstem Niveau weiterzupunkt. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die muskulären Beschwerden den sportlichen Aufschwung bremsen oder ob Nusa seine Reihe für das Halbfinale der Saison fortsetzen kann.