Transfergerüchte: Arsenal interessiert an Tzolis, Toppmöller favorisiert für Lens

In Europas Top-Ligen steht das Sommer-Transferfenster bevor. Entsprechend gibt es zahlreiche Spekulationen rund um mögliche Wechsel der Superstars. Wir blicken auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte.

Das Sommer-Transferfenster steht in Europas Top-Ligen bevor, und damit nehmen die Spekulationen über mögliche Wechsel der Superstars zu. Wir werfen einen Blick auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte.

Der FC Arsenal hat laut dem Transfermarkt-Experten Fabrizio Romano Interesse an einer Verpflichtung des früheren Düsseldorfers Christos Tzolis bekundet. Demnach sollen die Londoner erste Kontakte zum griechischen Flügelspieler hergestellt haben, der aktuell beim FC Brügge unter Vertrag steht. Wie 'The Athletic' berichtet, soll das Preisschild bei Tzolis bei 40 Millionen Euro liegen. Sein Vertrag in Brügge läuft noch bis zum Sommer 2029.

Für die Fortuna spielte Tzolis in der Saison 2023/24 und erzielte in 37 Pflichtspielen 24 Treffer und bereitete zehn Treffer vor. Dino Toppmöller gilt offenbar als Topkandidat beim französischen Vizemeister RC Lens. Wie 'Foot Mercato' berichtet, soll der ehemalige Trainer von..





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