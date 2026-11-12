Transfergerüchte: De Bruyne, Sane und Tresoldi im Fokus

Aktuelle Transfernews: PSV will De Bruyne, Galatasaray entlässt Sane, Brügge sperrt Tresoldi. Wer wechselt im Winter? Alle Details zu den Top-Gerüchten.

Das Sommer-Transferfenster in den europäischen Top-Ligen ist zwar bereits geschlossen, doch die Gerüchteküche über die Winter-Offensive brodelt weiterhin intensiv. Aktuell rücken diverse Superstars und etablierte Stars in den Fokus der Medien, wobei konkrete Anfragen und Absagen den Markt durchziehen. Von einem möglichen Abschied aus Italien über Absagen belgischer Klubs bis hin zu spekulativen Angebote aus der Premier League reichen die Nachrichten.

De Bruyne sucht neuen Klub

PSV Eindhoven zeigt konkretes Interesse an Kevin De Bruyne, der aktuell beim SSC Neapel unter Vertrag steht. Nach anderthalb Jahren in Italien bahnt sich für den 35-jährigen Belgier ein Wechsel an, da er in Neapel offensichtlich unzufrieden ist. Medienberichte, unter anderem von der Zeitung "De Telegraaf", berichten, dass der Klub aus Eindhoven bereits Kontakt zum Berater des Spielers aufgenommen hat. Ein Transfer in die niederländische Eredivisie könnte bereits im Januar vollzogen werden, wobei De Bruyne diesem Schritt nicht abgeneigt sein soll.

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Leroy Sane verlässt Galatasaray

Das Abenteuer in Istanbul scheint für Leroy Sane nach anderthalb Jahren bereits wieder zu enden. Der Flügelspieler könnte den Verein Galatasaray im Winter verlassen, was der Sender "Sky" bestätigt. Die Gründe für den Verkauf sind finanzieller Natur, da Sane ein jährliches Gehalt von rund zwölf Millionen Euro bezieht. Hinter dem Stürmer Victor Osimhen ist er damit der teuerste Spieler im Kader, doch Interessenten sind derzeit Mangelware. Möglicherweise muss Gala auf diesen hohen Kosten sitzen bleiben, da sein Vertrag noch bis zum Sommer 2028 läuft.

Hartnäckiger Sperrvermerk bei FC Bruegge

Interessenten müssen sich im Winter mit dem Transfer von Nicolo Tresoldi vom FC Bruegge Geduld geben. Ein namentlich nicht genanntes Vorstandsmitglied des belgischen Meisters erklärte der Zeitung "Het Nieuwsblad" eindeutig, dass der 22-jährige Deutsch-Italiener unverkäuflich sei. Angebotene Summen für einen Winterwechsel würden als völlig irrelevant betrachtet. Anders könnte es im Sommer 2027 aussehen, da Tresoldi noch bis 2029 unter Vertrag steht. Der FC Arsenal soll im Sommer 2026 bereits ein Angebot über 36 Millionen Euro gemacht haben, das abgelehnt wurde. Inzwischen erwartet Bruegge sogar 50 Millionen Euro.

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Jamie Gittens und weitere Winter-Wechsel

Auch Jamie Gittens könnte im Winter seinen Klub wechseln. Der ehemalige Dortmunder konnte sich beim FC Chelsea im Herbst 2026 nicht durchsetzen und fiel derzeit wegen einer Sprunggelenksverletzung aus. Die Zeitung "Gazzetta dello Sport" berichtet, dass die Roma den 22-Jährigen als Kandidaten sieht. Kontakt gab es bereits im Sommer, als Chelsea einen Wechsel noch ablehnte. Der aktuelle Co-Trainer der Roma, Gian Piero Gasperini, gilt als großer Fan des Flügelspielers und könnte ihn gerne verpflichten.

Unsicherheit um Manchester United

Während sich viele Spieler neue Klubs suchen, bleibt die Zukunft von Manchester United offen. Dem Klub drohen aufgrund von Finanzverstößen in mehr als 100 Fällen mögliche Sanktionen der Premier League, bis hin zum Zwangsabstieg. In diesem Umfeld bewegt sich Jadon Sancho, der seit vier Monaten ohne Verein ist. Er soll sich nun selbst aktiv bei Klubs auf der Insel angeboten haben, darunter auch bei West Ham United, wo er als Premier-League-Absteiger gilt. Bisherige Angebote, etwa von Getafe mit nur knapp 10.000 Euro Wochenlohn, waren für ihn nicht attraktiv.