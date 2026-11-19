Ein Überblick über aktuelle Transferentwicklung mit Fokus auf Niclas Füllkrug bei Werder Bremen, Luka Modrics mögliche Ablöse bei Mailand sowie Eric Maxim Choupo-Moting und Jean-Matteo Bahoya bei Schalke und Leeds United.

Der aktuelle Transfermarkt in der Bundesliga und im europäischen Ausland zeigt eine dynamische Entwicklung mit zahlreichen offenen Verträgen und potenziellen Wechseln. Bei Borussia Dortmund wird über Niclas Füllkrug spekuliert, der sich eine Ausstiegsklausel gesichert haben soll, obwohl sein Vertrag ursprünglich bis 2031 lief.

Transfergerüchte und Spielerverträge in Europa

Ähnliche Entwicklungen zeichnen sich bei anderen Akteuren ab, wie etwa bei Jeltsch, der bis 2030 unter Vertrag steht, sowie bei Jacobo Ramon, der in Madrid geboren wurde und seit 2025 für einen Verein spielt, dessen Vertrag ebenfalls bis 2030 läuft und der eine Rückkaufklausel über neun Millionen Euro beinhaltet. In Italien meldet die Zeitung Tuttosport, dass der 25-jährige, seit Ende Oktober adduktorenverletzte Spieler möglicherweise im kommenden Sommer Luka Modric beim AC Mailand ablösen könnte.

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Der kroatische Legende ist 41 Jahre alt und nur noch bis zum Saisonende an die Rossoneri gebunden, woraufhin der italienische Topklub bereits nach einem Nachfolger sucht. Auch Christian Stiller vom VfB Stuttgart, dessen Vertrag bis 2028 läuft, wird als möglicher Transferkandidat gehandelt, wobei seine Zukunft fraglich erscheint und keine konkreten Verlängerungsgespräche vorliegen. Sollte Stuttgart verkaufen, wäre der nächste Sommer die letzte realistische Chance für eine hohe Ablösesumme, da sein Vertrag eine Klausel über 36,5 Millionen Euro enthält.

Bei Werder Bremen gibt es weiterhin Hoffnung auf einen dauerhaften Verbleib von Niclas Füllkrug. Trainer Daniel Thioune betonte in einem Interview mit Transfermarkt.de, dass der Wunsch nach einer Zusammenarbeit über die Sommerpause hinaus von allen Seiten geteilt wird. Thioune erklärte, dass sowohl der Verein als auch er selbst und Füllkrug sehr daran interessiert seien, zusammenzuarbeiten. Es gelte jedoch abzuwarten, was der englische Zweitligist, für den Füllkrug aktuell auf Leihbasis spielt, beabsichtigt.

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Werder Bremen hofft auf Verbleib von Füllkrug

Der 33-Jährige wechselte 2024 für 27 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu den Londonern, hatte jedoch schwierige Zeiten bei den Hammers sowie eine enttäuschende Leihe bei der AC Mailand hinter sich. Bei Werder Bremen zeigte er sich jedoch voll und erzielte in der Bundesliga in neun Spielen neun Tore sowie drei Treffer im DFB-Pokal. Diese starke Leistung hat die Hoffnung der Bremer Sportchef Clemens Fritz und Geschäftsführer Klaus Filbry geschürt, einen Verbleib des Stürmers zu erreichen.

Aktuell gibt es jedoch noch keine konkreten Gespräche zwischen den Bundesligisten bezüglich weiterer Transferangeboten oder einer dauerhaften Übernahme. Schalke 04 beschäftigt sich derzeit mit der Personalie Eric Maxim Choupo-Moting, der im Winter ablösefrei von den New York Red Bulls kommen könnte, da sein Vertrag dort im Dezember ausläuft. Besonders auf der Stürmerposition herrscht beim Verein aus Gelsenkirchen Bedarf, da man in den ersten neun Bundesligapartien nur fünf Treffer erzielte und im eigenen Stadion sogar noch kein Tor schoss.

Schalke 04 prüft Verpflichtung von Choupo-Moting

Während Sky-Reporter Dirk Schlarmann berichtete, dass Choupo-Moting für Schalke kein Thema sei, ließ Kollege Florian Plettenberg verlauten, dass der Kameruner eine Rückkehr in die Bundesliga durchaus in Betracht zieht. Choupo-Moting, ein 75-facher Nationalspieler, wollte seine Karriere noch nicht beenden und sucht nach neuen Optionen. Zwischen 2014 und 2017 spielte er bereits für Schalke, ehe es Weiterstationen bei Paris Saint-Germain, dem FC Bayern und schließlich New York Red Bulls gab, wo er in 55 Partien 22 Tore erzielte.

Parallel dazu muss ein anderer Verein möglicherweise um Einnahmen in Höhe von 30 Millionen Euro bangen, die durch den Verkauf von Jean-Matteo Bahoya an Leeds United zustande kommen sollten. Der 21-jährige ist aktuell an die Engländer verliehen, wobei eine Kaufpflicht in Höhe von 30 Millionen Euro bei zehn Pflichtspieleinsätzen ausgelöst wird. Leeds-Coach Daniel Farke erklärte jedoch, dass der junge Spieler noch nicht so weit ist, da er seine Körperlichkeit und Entscheidungsfindung verbessern muss, was die Auslösung der Klausel unwahrscheinlich macht.