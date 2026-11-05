Galatasaray-Trainer Okan Buruk bestätigt Interesse an VfB-Star Demirovic und El Khannouss. Sebastian Hoeneß zeigt sich entprellt und bestätigt Spielerbindung trotz 0:2-Niederlage.

Der VfB Stuttgart könnte nach dem sportlichen Einbruch im türkischen Ausland mit dem Verlust zweier wichtiger Offensivkräfte rechnen. Direkt im Anschluss an die 0:2-Niederlage gegen Galatasaray Istanbul äußerte sich der Dort verantwortliche Trainer Okan Buruk ungewöhnlich direkt zu den Perspektiven seiner beiden Kontrahenten. In einem Fernsehinterview gab er zu Protokoll, dass der Verein die Spieler Ermedin Demirovic und Bilal El Khannouss für das kommende Winter-Transfer fenster im Fokus hat. Diese eindeutigen Worte haben die Spekulationen über eine mögliche Verpflichtung der deutschen Talente wieder befeuert.

Offene Worte des Gala-Trainers

Okan Buruk, der bei einer Amtszeit von 53 Jahren steht, legte keine Umschweife bei der Auswahl der Beobachtungsobjekte. Er hob hervor, dass der VfB Stuttgart über sehr gute Spieler und einen exzellenten Trainer verfüge, betonte aber gleichzeitig die eigene Beobachtung der beiden Talente. Buruk erklärte, man beobachte Demirovic und El Khannouss intensiv für die neue Transferperiode. Das Interesse galt dabei bereits im Sommer der Saison, als der Verein versuchte, das Duo zeitnah zu verpflichten. Neben Galatasaray war zu dieser Zeit auch der Stadtrivale Fenerbahce Istanbul an den Spielern interessiert, was die hohe Attraktivität der Offensivkräfte unterstreicht.

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Hoeneß zeigt sich entprellt und bestätigt Bindung

Die Reaktionen aus der Stuttgarter Vereinsführung fallen deutlich entspannter aus als die Anfragen aus der Türkei. VfB-Trainer Sebastian Hoeneß, der mit 44 Jahren für die taktische Ausrichtung zuständig ist, zeigte sich bei einer Nachfrage durch das Medienhaus BILD unbeeindruckt. Er versicherte, dass er im Fußball generell keine Angst habe, und zwar auch nicht um den Bestand der beiden genannten Spieler. Hoeneß betonte, dass er täglich spüre, wie gerne Ermedin Demirovic und Bilal El Khannouss beim VfB sind. Er sei sich der wertschätzenden Haltung der Akteure bewusst, weshalb er sich keine Gedanken um einen Abgang mache und von einer festen Bindung ausgeht.

Keine konkreten Anfragen aus der Türkei

Trotz der öffentlichen Statements von Buruk gibt es nach aktuellen Informationen keine handfesten Verhandlungen. Weder von Galatasaray noch von Fenerbahce liegen dem VfB Stuttgart lose Anfragen oder konkrete Angebote vor. Der Klub plant daher fest mit dem weiteren Verbleib der beiden Offensivspieler in der Bundesliga. Sollte ein Winter-Wechsel dennoch stattfinden, würde dies für den VfB einen herben sportlichen und strategischen Verlust darstellen. Die aktuelle Lage deutet also darauf hin, dass die Gerüchte mehr mediale Resonanz erzeugen sollen, als tatsächlich Verträge auf der Strecke liegen.

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Vergleich zur Sommertransferperiode

Die Situation im vergangenen Sommer war noch deutlich anders gelagert als im aktuellen Winterfenster. Damals hätten beide Spieler bei passenden Ablösesummen den Verein verlassen können. Galatasaray bot für Ermedin Demirovic zu jener Zeit etwas über 15 Millionen Euro. Diese Summe wurde vom VfB Stuttgart als unzureichend eingestuft und abgelehnt. Der marokkanische Nationalspieler selbst hatte damals jedoch bereits einen Wechsel in die Türkei verneint. Er gab damals an, nur für Galatasaray spielen zu wollen, falls es doch zu einem Transfer kommen sollte.

Zukunftspläne der Spieler und mediale Zitate

Das türkische Medium HT-Spor zitierte kürzlich den Spieler aus dem Anschlussinterview zum Gala-Spiel. Demirovic gab zu, im vergangenen Sommer ein konkretes Angebot von Galatasaray erhalten zu haben. Er fügte hinzu, dass er Gott sei Dank in der Türkei zu sehen sein werde, betonte aber gleichzeitig, dass er nur für Galatasaray spielen würde. Diese widersprüchlichen Äußerungen haben die Unsicherheit in der öffentlichen Wahrnehmung weiter geschürt. Dennoch bleibt die sportliche Realität in Stuttgart davon unberührt, da beide Akteure aktuell weiterhin Teil des Kaders von Trainer Sebastian Hoeneß sind.