Transfergerüchte: Gittens zu Roma, Tresoldi unverkäuflich

Jamie Gittens im Fokus der AS Rom, Nicolo Tresoldi bleibt bei Brügge und Jadon Sancho sucht aktiv einen neuen Klub. Die aktuellen Transfernews.

Im europäischen Fußball toben die Spekulationen um die Top-Stars weiter, obwohl das Sommer-Transferfenster in den führenden Ligen bereits geschlossen ist. Besonders die Namen Jamie Gittens, Nicolo Tresoldi und Jadon Sancho stehen derzeit im Zentrum des medialen Interesses. Während einige Spieler nach einem Neustart suchen, halten andere Klubs an ihren Talenten fest oder verhandeln über hohe Ablösesummen.

Gittens Kandidat für Rückkehr nach Italien

Der Ex-Dortmunder Jamie Gittens befindet sich weiterhin in einer schwierigen Phase bei seinem aktuellen Verein FC Chelsea. Der 22-jährige Flügelspieler konnte sich seit dem Herbst 2026 nicht durchsetzen und absolvierte lediglich zwei Einsätze im EFL Cup für die Londoner. Aktuell fällt er zudem wegen einer Sprunggelenksverletzung aus. Dennoch gibt es neue Hoffnung auf eine Veränderung seiner sportlichen Situation. Laut Berichten der italienischen Zeitung "Gazzetta dello Sport" gilt Gittens als möglicher Kandidat für einen Wechsel zur AS Rom. Bereits im vergangenen Sommer gab es Kontakte zwischen dem Spieler und dem italienischen Hauptstadtklub, doch damals lehnte Chelsea einen Transfer ab. Nun könnte sich die Lage ändern, da der Trainer Gian Piero Gasperini angeblich ein großer Bewunderer von Gittens ist und den Wechsel unterstützen würde.

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Tresoldi bei Brügge vorerst unverkäuflich

Anders sieht die Situation beim deutschen Talente Nicolo Tresoldi aus, der aktuell für den belgischen Meister FC Brügge spielt. Das Management des Klubs hat klar Stellung bezogen und erklärt, dass der 22-Jährige im Winter nicht verkauft wird. Ein Vorstandsmitglied zitierte die Zeitung "Het Nieuwsblad" mit den Worten, Tresoldi sei "unverkäuflich" und Angebote für einen Winterwechsel seien völlig irrelevant. Eine Ausnahme könnte erst für den Sommer 2027 gelten. Der FC Arsenal gehört zu den heißesten Interessenten, die bereits im Sommer 2026 ein Angebot in Höhe von 36 Millionen Euro unterbreiteten, welches Brügge ablehnte. Da Tresoldi noch bis 2029 verpflichtet ist, erwartet der Verein nun möglicherweise sogar eine Ablösesumme von 50 Millionen Euro für den deutsch-italienischen Abwehrspieler.

Sancho sucht aktiv neue Arbeitgeber in England

Jadon Sancho steht seit vier Monaten ohne Verein und nimmt die Suche nach einem neuen Arbeitgeber selbst in die Hand. Wie der Sender "Talksport" berichtet, hat sich der 26-Jährige bei Premier-League-Absteiger West Ham sowie weiteren englischen Klubs vorgestellt. Zuvor gab es auch Gerüchte um ein Interesse des spanischen Vereins FC Getafe, jedoch scheiterte dies am Gehalt. Getafe bot nur ein Wochengehalt von knapp 10.000 Euro an, was einem winzigen Bruchteil seines früheren Verdienstes bei Manchester United entspricht. Daher konzentriert sich Sancho nun auf den englischen Markt, wo die finanziellen Verhältnisse für ihn attraktiver sein könnten. Bei den "Red Devils" war er bereits längere Zeit auf der Bank und wurde mehrfach verliehen, unter anderem zum FC Chelsea und zurück nach Dortmund.

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Rüdiger plant Entscheidung für 2027

Auch Antonio Rüdiger befindet sich in einer Übergangsphase bei Real Madrid. Obwohl er sich mit seiner Familie in der spanischen Hauptstadt wohlfühlt, soll er laut "Sport Bild" seine Zukunft erst im Frühjahr 2027 endgültig klären. Sein Vertrag läuft im Sommer 2027 aus, enthält aber eine Verlängerungsoption. Falls ein Verbleib bei Real schwierig werden sollte, kommen verschiedene Optionen in Frage. Eine Rückkehr in die Premier League zum FC Chelsea ist denkbar, wo seine Kinder geboren wurden. Ebenso wäre eine Rückkehr zur AS Rom möglich, wo er bereits spielte, oder ein Wechsel in die lukrative saudi-arabische Liga. Rüdiger nutzt die aktuelle Zeit, um seine Leistungen zu zeigen und die Weichen für seine nächste Station zu stellen.

Xabi Alonso und Wirtz im Gespräch für Chelsea

In Liverpool scheint Xabi Alonso seinen Platz noch nicht dauerhaft gefestigt zu haben, was Spekulationen um einen Wechsel zum FC Chelsea nährt. Demnach habe Alonso bereits signalisiert, dass Chelsea sich im Sommer 2027 um Florian Wirtz bemühen sollten, falls eine Verpflichtung möglich ist. Wirtz und Alonso waren einst gemeinsam in Leverkusen Meister und DFB-Pokalsieger. Der 23-jährige Mittelfeldstar hat bei Liverpool noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030. Sollte Chelsea den Schritt wagen, wäre dies ein strategischer Move, um mit dem Trainer-Wunschpaket aufzutrumpfen. Die Verbindung zwischen den beiden Spielern und der Wunsch von Alonso, wieder mit Wirtz zusammenzuarbeiten, macht diese Transferspur besonders interessant für die Londoner.

Druck auf Carrick bei Manchester United steigt

Bei Manchester United wächst der Druck auf Trainer Michael Carrick deutlich. Mit Platz 13 in der Tabelle der Premier League und nur zwei Siegen aus den letzten zehn Spielen aller Wettbewerbe läuft alles andere als rund für den Traditionsverein. Die hohen Ansprüche des Klubs lassen wenig Raum für Toleranz. Bereits am Dienstag sollen Nachfolger gehandelt werden, wobei Fabian Hürzeler von der Boulevardzeitung "The Sun" als Top-Kandidat genannt wird. Die Unruhe im Verein ist spürbar, und die Fans sowie das Management erwarten schnellere Ergebnisse. Carricks Zukunft hängt nun direkt von der Entwicklung der Mannschaft in den kommenden Wochen ab, da jede weitere Niederlage die Position des Trainers weiter schwächen wird.