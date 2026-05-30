Transfergerüchte in Europas Top-Ligen: Diese Stars könnten wechseln

Bevor das Sommertransferfenster in den Top-Ligen Europas öffnet, gibt es bereits zahlreiche Spekulationen über mögliche Wechsel von Superstars. Wir haben die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte für Sie zusammengefasst.

In den Top-Ligen Europas steht das Sommertransferfenster bald bevor, was zu zahlreichen Spekulationen über mögliche Spielerwechsel führt. Wir werfen einen Blick auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte.

Bei Milan könnte der 47-jährige Carlo Ancelotti die Nachfolge von Massimiliano Allegri antreten, der nach der verpassten Champions-League-Qualifikation zusammen mit einem Großteil der Führungsspitze der 'Rossoneri' entlassen wurde. Andere Namen, die für die Nachfolge von Allegri gehandelt wurden, sind Thiago Motta, Xavi, Mark van Bommel und Andoni Iraola. Der 38-jährige Karim Benzema könnte zu Real Madrid zurückkehren, aber nicht mehr als Stürmer auflaufen, sondern eine neue Rolle im Verein übernehmen.

Benzema hat noch einen Vertrag bei Al-Hilal in Saudi-Arabien bis 2027, aber der spanische Transfer-Insider José Félix Díaz hat angedeutet, dass Benzema nach seinem Vertrag dort sein Comeback in Madrid geben könnte. Der 33-jährige Mario Götze könnte nach enttäuschenden Leistungen bei der AC Mailand und dem deutschen Nationalteam einen sportlichen Neuanfang in der kommenden Saison in der Serie A erleben, da Aufsteiger Venedig Interesse an ihm hat.

Jose Mourinho wird weiterhin als Top-Kandidat für die Nachfolge von Alvaro Arbeloa bei Real Madrid gehandelt, aber er hat noch keinen Kontakt zu Real Madrid aufgenommen und hat sich noch keine Gedanken über seine Zukunft gemacht. Allerdings gibt es Spekulationen über eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, die es ihm ermöglichen würde, den Klub für drei Millionen Euro zu verlassen.

Bei Real Madrid war zuletzt die Kabinen-Schlägerei zwischen Federico Valverde und Aurelien Tchouameni das große Thema, und es gibt Gerüchte, dass Paris Saint-Germain aus dieser Situation Kapital schlagen könnte. Der ägyptische Stürmer Mohamed Salah wird den FC Liverpool nach Vertragsende im Sommer ablösefrei verlassen und hat angeblich bereits Gespräche mit Fenerbahce Istanbul geführt.

Der 30-jährige Benjamin Pavard, der derzeit an Olympique Marseille verliehen ist, steht vor seinem nächsten Umzug, da der Ligue-1-Klub die Kaufoption nicht gezogen hat und er zunächst zu Inter Mailand zurückkehren wird





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Transfergerüchte Europas Top-Ligen Superstars Transferfenster Internationale Transfers

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Transfergerüchte um Alexander Ahl-Holmström: Magdeburger Sturmkandidat in Cottbus gesichtetTransfergerüchte im deutschen Fußball: Stürmer Alexander Ahl-Holmström vom 1. FC Magdeburg wurde in Cottbus gesichtet. Ein Restaurant-Dementi spricht von einer medizinischen Untersuchung. Magdeburg will den Spieler abgeben, Cottbus zeigt Interesse.

Read more »

Lisa Baum: Europas Top-Klubs umworbenDer 19-jährige Außenstürmer Lisa Baum wird von Europas Top-Klubs umworben. Neben dem FC Barcelona, dem Finalisten der Champions League, Lyon und Manchester United hat auch der London City Lionesses Interesse an Baum gezeigt.

Read more »

Transfergerüchte um Bayern München: Kroupi als neue Ziel und Gordon-Poker mit BarcaDer FC Bayern München zeigt Interesse an Junior Kroupi von AFC Bournemouth, während der Transfer von Anthony Gordon zum FC Barcelona konkreter wird. Die Details zu den möglichen Deals, Ablösesummen und Vertragslaufzeiten.

Read more »

Europas Top-Ligen vor dem Sommer-Transferfenster: Karim Benzema, Jose Mourinho und weitere Stars im FokusEuropas Top-Ligen stehen vor dem Sommer-Transferfenster, und es gibt zahlreiche Spekulationen rund um mögliche Wechsel der Superstars. Wir blicken auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte.

Read more »