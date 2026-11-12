Transfergerüchte Januar 2027: De Bruyne, Sane und Ait-Nouri im Fokus

UEFA-Klubs wie PSV, Galatasaray und ManCity bereiten Winter transfers vor. Kevin De Bruyne, Leroy Sane und Rayan Ait-Nouri stehen im Mittelpunkt aktueller Spekulationen.

Während das Sommertransferfenster in den europäischen Top-Ligen offiziell geschlossen ist, toben die Gerüchteküchen rund um die größten Superstars weiterhin auf Hochtouren. Die Verantwortlichen in den Clubs arbeiten bereits jetzt intensiv an strategischen Korrekturen für die Rückrunde und den Kaderaufbau für die Saison 2027. Dabei stehen mehrere international bekannte Spieler im Fokus potenzieller Wechsel, deren Motive oft sportliche Entwöhnung oder finanzielle Optimierungen sind.

Ait-Nouri bei Man City auf Abbruchkurs

Rayan Ait-Nouri steht bei Man City scheinbar vor einem frühen Saisonende seiner Zeit in Manchester. Der 25-jährige algerische Linksverteidiger hat einen schweren Stand und kommt unter Trainer Enzo Maresca kaum noch zu Einsätzen. Man City soll im Winter 2027 nach einem potenziellen Käufer suchen, um die Lücke zu schließen, falls Alejandro Balde die Katalanen im nächsten Transferfenster verlässt.

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Ait-Nouri wurde im Sommer 2025 noch für kolportierte 36,8 Millionen Euro Ablöse von Wolverhampton an Man City verkauft. Sein Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2030, doch sportlich befindet er sich aktuell am Abstellgleis. Ein Abgang des Linksverteidigers im Januar 2027 gilt daher als realistisch, obwohl Man City ursprünglich hohe Kosten für die Verpflichtung getragen hat.

De Bruyne und PSV nahmen Kontakt auf

Die Situation um Kevin De Bruyne in Italien scheint sich zu verändern. Nach anderthalb Jahren in Neapel ist der 35-jährige Belgier offenbar unzufrieden und strebt den Abschied an. Der amtierende niederländische Meister PSV Eindhoven zeigt konkretes Interesse an einer Verpflichtung des Mittelfeldstars aus Deutschland.

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PSV soll bereits Kontakt zu De Bruynes Berater aufgenommen haben. Medienberichten zufolge, unter anderem von De Telegraaf, ist der Spieler dem Schritt nicht abgeneigt. Ein Wechsel in die Eredivisie könnte im Januar über die Bühne gehen und würde De Bruyne eine neue sportliche Perspektive in den Niederlanden bieten.

Leroy Sane unter Druck bei Galatasaray

Das Abenteuer in Istanbul könnte für Leroy Sane bereits nach anderthalb Jahren enden. Der Flügelspieler könnte Galatasaray im Winter verlassen, wie Sky berichtet. Als Hauptgrund für eine mögliche Abgabe wird das hohe Gehalt von rund zwölf Millionen Euro jährlich genannt, das Sane bezieht und ihn hinter Stürmer Victor Osimhen zum teuersten Spieler im Kader macht.

Interessenten sind jedoch Mangelware, sodass Galatasaray riskiert, auf den hohen Kosten für Sane sitzen zu bleiben. Sein Vertrag endet erst im Sommer 2028, was die Verhandlungen erschwert. Die Führungsebene des türkischen Clubs steht vor der Aufgabe, einen wirtschaftlich sinnvollen Weg zu finden, um den teuren Vertrag zu verkaufen.

Roma und Chelsea um Gittens im Gespräch

Beim FC Chelsea findet Jamie Gittens weiterhin kaum Verwendung. Der ehemalige Dortmunder konnte sich im Herbst 2026 nicht durchsetzen und kam nur zwei Mal im EFL Cup zum Einsatz. Aktuell fällt der 22-Jährige wegen einer Sprunggelenksverletzung aus, was einen Ausweg aus London wahrscheinlicher macht.

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Laut Gazzetta dello Sport gilt Gittens als Kandidat bei der Roma. Kontakt zwischen dem Spieler und dem italienischen Hauptstadtklub gab es bereits im Sommer, als Chelsea einen Wechsel noch ablehnte. Nun könnte das Thema wieder Fahrt aufnehmen, da Roma-Coach Gian Piero Gasperini ein großer Fan von Gittens sein soll. Dies bietet dem Flügelflitzer eine Chance auf regelmäßige Spielzeit in Serie A.

Diverse Wintertransfers scheitern oder stocken

Nicht alle Winterpläne lassen sich verwirklichen. Beim FC Brügge ist der DFB-Juwel Nicolo Tresoldi unverkäuflich, wie ein Vorstandsmitglied gegenüber Het Nieuwsblad erklärte. Mögliche Angebote für einen Winterwechsel sind daher irrelevant, obwohl Arsenal im Sommer 2026 bereits 36 Millionen Euro angeboten hatte. Brügge erwartet nun sogar 50 Millionen Euro für den 22-Jährigen mit Vertragslaufzeit bis 2029.

Auch bei Jadon Sancho hat sich die Lage bei Manchester United nicht verbessert. Der 26-Jährige ist seit vier Monaten vereinslos. Sein Management hat ihn bereits beim Premier-League-Absteiger West Ham aktiv angeboten, nachdem der FC Getafe nur ein Wochengehalt von knapp 10.000 Euro angeboten hatte. Das entspricht nur einem Dreißigstel seines ehemaligen Gehalts bei Man United, weshalb Sancho sich auf der Insel neuen, zahlungskräftigeren Klubs vorstellt.