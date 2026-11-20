Exklusive Einblicke in die Transfergerüchte: Paris Brunner verlängert, Kevin De Bruyne will weg und Nicolo Tresoldi bleibt unverkäuflich.

Im November 2026 bleibt die europäische Transferlandschaft auch nach dem Abschluss der Transferfenster in den Top-Ligen hochaktiv. Während die offiziellen Fenster geschlossen sind, drehen sich die Spekulationen weiterhin intensiv um etablierte Superstars und vielversprechende Talente. Die folgende Übersicht fasst die wichtigsten aktuellen Entwicklungen und Gerüchte aus dem internationalen Fußball zusammen.

Paris Brunner verlängert bei Monaco bis 2030

Paris Brunner bleibt beim AS Monaco. Der französische Sender RMC Sport berichtet, dass der 20-jährige DFB-Jungstar sich mit den Monegassen auf die Verlängerung seines laufenden Vertrags bis zum Sommer 2030 geeinigt hat. Zuvor hatten mehrere große europäische Vereine Interesse an dem Flügelspieler bekundet, doch Brunner entschied sich schließlich für einen Verbleib im Fürstentum.

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Seine aktuellen Leistungen sprechen für sich. Seit seinem Debüt für die deutsche U21-Nationalmannschaft im September, wo er beim 4:0-Sieg gegen Lettland direkt zweimal traf, etabliert er sich fest im Kader. In der laufenden Saison weist seine Statistik acht Tore in dreizehn Pflichtspielen für den FC Monaco aus, was ihn zu einer der tragenden Säulen im Sturm macht.

Kevin De Bruyne sucht neuen Verein in der Eredivisie

Kevin De Bruyne plant seinen Abgang vom SSC Neapel. Medienberichten zufolge ist der 35-jährige Belgier in Italien unzufrieden, weshalb er nun nach einem neuen Arbeitgeber sucht. Konkret zeigt der amtierende niederländische Meister PSV Eindhoven Interesse an der Verpflichtung des ehemaligen Champions-League-Siegers.

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Die PSV soll bereits Kontakt zum Berater des Bundesliga- und Weltstars aufgenommen haben. Ein Wechsel in die Eredivisie könnte bereits im Januar stattfinden, sofern beide Parteien einverstanden sind. Laut dem niederländischen Medium De Telegraaf ist De Bruyne diesem Schritt nicht abgeneigt, da er dort wieder regelmäßige Einsatzzeiten erhofft.

Leroy Sane und Galatasaray: Ein Ende rückt näher?

Die Zeit bei Galatasaray könnte für Leroy Sane vorzeitig enden. Nach anderthalb Jahren in der Türkei will der Flügelspieler den Verein möglicherweise im Winter verlassen, wie Sky berichtet. Ein wesentlicher Faktor für diese Entwicklung ist sein hohes Bruttogehalt von rund zwölf Millionen Euro pro Jahr, das der Klub belastet.

Hinter Stürmer Victor Osimhen ist Sane der teuerste Spieler im Kader. Dennoch gibt es angeblich nur wenige Interessenten für die Übernahme des Vertrags, dessen Laufzeit erst im Sommer 2028 endet. Galatasaray riskiert, auf den hohen Kosten sitzen zu bleiben, sollte kein Käufer gefunden werden.

Jamie Gittens als möglicher Kandidat bei AS Rom

Jamie Gittens sucht nach seiner Zeit beim FC Chelsea verzweifelt nach Spielpraxis. Seit dem Herbst 2026 kann sich der 22-jährige ehemalige Dortmunder Flügelspieler in London nicht durchsetzen. Er kam lediglich zweimal im EFL Cup zum Einsatz und fiel zudem aufgrund einer Sprunggelenksverletzung längere Zeit aus.

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Die AS Rom interessiert sich möglicherweise für den Ausleihtransfer. Laut Gazzetta dello Sport gilt Gittens als Kandidat, und Trainer Gian Piero Gasperini soll ein großer Fan des Spielers sein. Die Verhandlungen sollen bereits im Sommer 2026 angesprochen worden sein, doch damals lehnte Chelsea einen Wechsel ab. Nun könnte sich die Lage wieder ändern.

Nicolo Tresoldi bleibt unverkäuflich bei FC Brügge

Interessenten an Nicolo Tresoldi können sich im Winter 2026 Vorstöße sparen. Das belgische Meisterhaus FC Brügge erklärt den 22-jährigen Deutsch-Italiener für unverkäuflich. Ein namentlich nicht genanntes Vorstandsmitglied bestätigte gegenüber Het Nieuwsblad, dass etwaige Angebote für einen Winterwechsel völlig irrelevant seien.

Erst im Sommer 2027 könnte eine Änderung eintreten. Arsenal hatte bereits im Sommer 2026 ein Angebot in Höhe von 36 Millionen Euro abgegeben, das abgelehnt wurde. Brügge erwartet nun sogar fünfundfünfzig Millionen Euro Ablöse. Manchester City könnte perspektivisch als Nachfolger für Alejandro Balde in Frage kommen, ist aber durch die anhängigen Verfahren selbst in Bedrängnis.

Juan Mata und die Zukunft bei Manchester United

Die Suche nach einem neuen Arbeitgeber wird für Juan Mata drängender. Der ehemalige spanische Nationalspieler steht seit vier Monaten ohne Verein da. Es gibt Hinweise darauf, dass er nun selbst aktiv werden wird, um seine Karriere fortzusetzen. Die Situation bleibt dynamisch, während die großen Vereine ihre Kader für die nächste Phase vorbereiten.