Leroy Sane verlässt Galatasaray? Jamie Gittens zur Roma? Und Florian Wirtz zu Liverpool? Die wichtigsten Gerüchte im Überblick.

Im europäischen Profifußball herrscht trotz geschlossener Transferfenster reges Treiben. Die großen Klubchefs und Agenten planen bereits für die nächste Transferperiode, während aktuelle Stars wie Leroy Sane oder Jamie Gittens mit einem möglichen Wechsel konfrontiert sind. Die Spekulationen konzentrieren sich dabei besonders auf die Top-Vereine Englands, Spaniens und Italiens.

Leroy Sane plant Galatasaray Wechsel

Leroy Sane könnte sein Abenteuer bei Galatasaray bereits im Winter beenden. Der Flügelspieler steht seit anderthalb Jahren in Istanbul unter Vertrag, doch seine Zukunft ist ungewiss. Medien berichten, dass der Verein den hohen Personalkosten von rund zwölf Millionen Euro jährlich nicht länger trotzen kann. Mit dieser Summe ist er nach Victor Osimhen der teuerste Spieler im Kader.

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Doch ein Wechsel ist schwer zu organisieren, da Interessenten Mangelware sind. Sane selbst hat noch einen Vertrag bis zum Sommer 2028. Galatasaray droht daher, auf den teuren Spieler sitzen zu bleiben, wenn kein Käufer gefunden wird. Dies stellt eine finanzielle Belastung für den türkischen Verein dar.

Jamie Gittens Kandidat bei der AS Rom

Beim FC Chelsea kam Jamie Gittens im Herbst 2026 nicht zur Geltung. Der 22-Jährige absolvierte lediglich zwei Spiele im EFL Cup und fiel wegen einer Sprunggelenksverletzung aus. Nun gilt er laut der "Gazzetta dello Sport" als möglicher Transfer zur AS Rom. Der Kontakt zwischen dem Spieler und dem italienischen Klub bestand bereits im Sommer 2026.

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Chelsea lehnte damalige Angebote ab, doch die Situation hat sich geändert. Roma-Trainer Gian Piero Gasperini schätzt die Fähigkeiten des ehemaligen Dortmunder Stars sehr. Ein Wechsel nach Rom könnte Gittens die nötige Spielpraxis geben, die er in London vermisst.

Nicolo Tresoldi bleibt bei Brügge

Interessenten an Nicolo Tresoldi sollten sich im Winter Zeit sparen. Das Vorstandsmitglied des belgischen Meisters FC Brügge erklärte die Situation klar. Der 22-Jährige DFB-Juwel ist unverkäuflich. Angebote für einen Winterwechsel werden als völlig irrelevant eingestuft, da Tresoldi noch bis 2029 unter Vertrag steht.

Im Sommer 2027 könnte sich die Lage jedoch ändern. Der FC Arsenal gilt weiterhin als heißer Kandidat. Die Gunners boten bereits 36 Millionen Euro im Sommer 2026 an, was abgelehnt wurde. Brügge rechnet nun mit einer Ablöse von 50 Millionen Euro für den Deutsch-Italiener.

Jadon Sancho sucht neuen Verein

Jadon Sancho ist seit vier Monaten vereinslos. Der 26-Jährige nimmt die Suche nach einem neuen Arbeitgeber selbst in die Hand. Er hat sich beim Premier-League-Absteiger West Ham aktiv angeboten. Auch bei anderen englischen Klubs läuft die Bewerbung. Zuvor gab es Gespräche mit dem FC Getafe, die jedoch wegen des geringen Gehalts scheiterten.

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Bei Getafe hätte Sancho nur rund 10.000 Euro pro Woche verdient. Das ist ein Bruchteil seines früheren Gehalts bei Manchester United. Sancho sucht daher Klubs, die ihn angemessen bezahlen können. Eine Rückkehr in die Premier League erscheint daher am wahrscheinlichsten.

Florian Wirtz und Real Madrid Zukunft

Die Zukunft von Florian Wirtz bleibt spannend. Der 23-Jährige steht noch bis zum 30. Juni 2030 in Leverkusen unter Vertrag. Es gibt Gerüchte, dass Real Madrid sich im Sommer 2027 um ihn bemühen könnte. Pep Guardiola hat bereits bei Chelsea vermerkt, dass die Gunners Wirtz verpflichten sollten.

Auch eine Rückkehr zur AS Rom oder ein Wechsel in die saud Liga wird diskutiert. Für Wirtz bleiben mehrere Optionen offen, da sein aktueller Klub ihn hält. Die Spekulationen zeigen jedoch das große Interesse an dem deutschen Nationalspieler. Die nächsten Monate werden hier entscheiden, wohin der Weg geht.