Transfergerüchte im deutschen Fußball: Stürmer Alexander Ahl-Holmström vom 1. FC Magdeburg wurde in Cottbus gesichtet. Ein Restaurant-Dementi spricht von einer medizinischen Untersuchung. Magdeburg will den Spieler abgeben, Cottbus zeigt Interesse.

Der schwedische Stürmer Alexander Ahl-Holmström vom 1. FC Magdeburg steht im Blickpunkt von Transfer gerüchten. Am Donnerstag wurde der 27-Jährige in der Cottbuser Innenstadt bei einem Döner-Imbiss gesichtet und fotografiert.

Der Schnappschuss tauchte später auf Instagram auf und löste sofort Spekulationen über einen möglichen Wechsel zum Aufsteiger Energie Cottbus aus. Allerdings dementierte das Restaurant Efes Kebap Cottbus in einer Instagram-Story, dass es sich um einen Transfergesprächstermin handelte. Stattdessen sei Ahl-Holmström lediglich zu einer medizinischen Untersuchung seiner Fußverletzung in Cottbus gewesen und habe dabei auch das Restaurant besucht. Man wünsche ihm gute Besserung und würde sich freuen, ihn eines Tages für Cottbus spielen zu sehen.

Beim 1. FC Magdeburg, wo Ahl-Holmström einen Vertrag bis 2029 hat, plant man offenbar nicht mehr langfristig mit ihm. In 17 Zweitliga-Einsätzen erzielte er nur zwei Tore und konnte nicht vollends überzeugen. Sein möglicher Abgang würde dem Verein Gehaltsspielraum verschaffen.

Die Situation bleibt abzuwarten, da beide Seiten ihre Positionen klarstellen. Während Cottbus Interesse nicht grundsätzlich ausschließt, betont das Restaurant den medizinischen Hintergrund des Besuchs. Magdeburg würde den Spieler gerne von der Gehaltsliste haben, jedoch ist noch unklar, ob einTransfer zustande kommt. Die kommenden Tage werden zeigen, ob es weitere Entwicklungen gibt. Bis dahin bleibt der Verbleib des Stürmers offen





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