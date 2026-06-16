Transfergerüchte um Dortmund: Duranville zu Lyon, Soule im Visier und Guirassy im Kampf der Interessenten

Der aktuelle Stand der Transfergerüchte bei Borussia Dortmund: Julian Duranville soll zu Olympique Lyon wechseln, Matias Soule von Roma wird intensiv beobachtet und Serhou Guirassy steht im Fokus von Aston Villa und Fenerbahçe. Zudem gibt es Interesse an Fisnik Asllani und die Zukunft von Karim Adeyemi bleibt offen.

Aktuelle Entwicklungen rund um Borussia Dortmund zeigen ein lebhaftes Geschehen auf dem Transfermarkt. Während der Klub in den vergangenen Wochen zahlreiche Gerüchte über mögliche Ausgänge und Zugänge verbreitet hat, wird insbesondere die Situation um den jungen Flügelspieler Julian Duranville immer klarer.

Der 20‑jährige Belgier, der derzeit noch bei Basel ausleiht, soll im Sommer den deutschen Verein verlassen. Laut einem Bericht von Sky Sport stehe bereits ein Wechsel zu Olympique Lyon fest. Der Spieler habe bereits eine Einigung mit dem französischen Klub erzielt und die Verhandlungen zwischen Dortmund und Lyon seien weit fortgeschritten. Der Transferwert wird mit etwa acht Komma fünf Millionen Euro angegeben, wobei Boni die Summe auf rund dreizehn Millionen Euro erhöhen könnten.

In Dortmund wurde Duranville 2023 für denselben Grundbetrag verpflichtet, doch zahlreiche Verletzungen verhinderten einen Durchbruch, sodass er in der Rückrunde in Basel nur in 16 Einsätzen zwei Tore erzielte. Ein weiteres Gesprächsthema ist der argentinische Offensivspieler Matias Soule von der AS Roma. Laut einem Bericht der Gazzetta dello Sport prüfe der BVB, eine offizielle Anfrage zu stellen, um den 23‑jährigen Stürmer im Sommer zu verpflichten. Der italienische Klub setze den Verkaufswert des Spielers auf 35 bis 40 Millionen Euro.

Auch Teams aus der Premier League, darunter Aston Villa und Bournemouth, beobachteten die Situation aufmerksam. Soule habe in der vergangenen Saison bei 33 Einsätzen sechs Tore und fünf Vorlagen beigetragen, sein Vertrag bei Roma gelte jedoch noch bis zum Sommer 2029. Bei den Abgängen könnte Serhou Guirassy den Kader von Dortmund stark verändern. Der Stürmer habe in der letzten Saison 17 Treffer erzielt und würde bis 2028 an den Klub gebunden sein.

Laut Bild und weiteren Quellen interessiere sich Aston Villa für den 30‑jährigen Guineer, wobei auch Fenerbahçe Istanbul verstärkt um den Spieler wirbele. Trotz des Interesses betonten Sportgeschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Ole Book, dass Guirassy weiterhin eine zentrale Rolle in den Planungen für die kommende Saison spiele. Gleichzeitig wird berichtet, dass der Verein ebenfalls an einem Wechsel von Fisnik Asllani aus Hoffenheim interessiert sei, wobei die Ablösesumme bei rund dreißig Millionen Euro liegen könnte.

Abschließend bleibt die Zukunft von Karim Adeyemi ungewiss. Der Flügelspieler habe erklärt, er möchte für einen Verein spielen, der klar mit ihm plane. Sein Vertrag läuft im nächsten Sommer aus, und ein möglicher ablösefreier Wechsel wurde von Ole Book als nicht bevorzugte Lösung bezeichnet, da die Gehaltsvorstellungen beider Seiten stark auseinandergehe. All diese Entwicklungen zeigen, dass Borussia Dortmund im Sommer vor großen personellen Entscheidungen stehen wird





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