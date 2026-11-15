Der bulgarische Nationalspieler Petkov steht im Fokus der Bundesliga. Sein Vereinswert stieg auf 4,5 Mio. Euro. Details zu seinen Leistungen und aktuellen Transfergerüchten.

Der Markt wert des bulgarischen Offensivspielers Petkov hat sich in den letzten Monaten massiv erhöht. Sein vereinbarter Wert wurde von ursprünglich 800.000 Euro auf nun 4,5 Millionen Euro gesteigert. Nicht wenige Beobachter glauben, dass der in Friedberg bei Augsburg geborene Nationalspieler Bulgarien s der nächste Top-Transfer des Klubs sein wird. Die Leistungen des eloquenten und immer freundlichen Offensivspielers haben Trainer Petkov wieder dauerhaft in die bulgarische Nationalmannschaft gespielt.

Dominanz im Aufgebot und aktuelle Niederlage

Seit Juni stand er in allen Spielen in der Startelf des Balkanlandes, fehlte lediglich beim 2:0-Sieg in Luxemburg wegen einer Gelbsperre. Was Petkovs Bilanz ein wenig trübt, ist die Tatsache, dass er selbst auch in seinem 14. Länderspiel auf den ersten Sieg wartet. Im Heimspiel in der Nations League gegen Island setzte es jetzt eine schmerzhafte 0:5-Packung. Petkov wurde dabei in der 85. Minute ausgewechselt. Diese Niederlage markiert einen tiefen Punkt in seiner persönlichen Statistik, obwohl er individuell konstant auf hohem Niveau agiert.

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Nächste Herausforderungen in Estland

Montag um 18 Uhr hat er in Estland die nächste Chance auf den ersten persönlichen Erfolg. Das Hinspiel in Bulgarien endete 0:0, was die Spannung für das Rückspiel erhöht. Der Fokus liegt nun darauf, die defizitäre Offensivbilanz zu korrigieren und die persönliche Durststrecke zu beenden. Die Erwartungshaltung an den aus Friedberg stammenden Spieler ist hoch, da er als Schlüsselspieler im Aufbauprozess des Teams gilt.

Ruhe vor dem Finale für Nicholas Mickelson

Parallel dazu verbrachte Außenverteidiger Nicholas Mickelson (27) 90 ruhige Minuten auf der Bank. Beim 6:0 von Thailand gegen Brunei, dem Halbfinale des King's Cup, kam Mickelson nicht zum Einsatz. Er ist jedoch ein fester Bestandteil des Kaders, der auf den großen Auftritt hofft. Dienstag steht das Finale des Turniers gegen den Oman oder Tadschikistan an. Dann ist auch mit dem Einsatz des thailändischen Bundesliga-Stars zu rechnen.

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Nachwuchs und internationale Debüts

Erstmals stand auch Lukasz Poreba (26) im Kader der polnischen Nationalmannschaft. Zum Einsatz kam er bei der 1:2-Niederlage in Rumänien allerdings nicht. Seine Integration in das erweiterte Aufgebot ist ein Zeichen für die fortschreitende Entwicklung in der polnischen Auswahl. Gleichzeitig gab Maurice Krattenmacher (21) sein Debüt in der U21-Nationalmannschaft. Bei der bitteren 1:2-Niederlage gegen Belgien wurde er eine knappe halbe Stunde vor Schluss eingewechselt. Das Tor für die Gegner erzielte der Ex-SVE-Star Muhammed Damar.

Ausblick auf die EM-Qualifikation 2027

Dienstag um 18 Uhr steht für die U21 im kroatischen Rijeka das nächste Testspiel in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft 2027 auf dem Programm. Diese Phase ist entscheidend für die Entwicklung der jungen Talente wie Krattenmacher. Die Spiele dienen dazu, taktische Strukturen zu festigen und Spielerfahrung unter internationalem Druck zu sammeln. Die Leistungen in diesen Partien werden die Auswahl für die kommende Endrunde maßgeblich beeinflussen.