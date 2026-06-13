Transfergerüchte und mögliche Wechsel bei Borussia Dortmund im Sommer 2024

Detaillierte Übersicht über aktuelle Transfergerüchte, Spielerabgänge und geplante Neuverpflichtungen beim BVB, inklusive Duranville, Soule, Guirassy, Asllani und Adeyemi.

Aktuelle Entwicklungen rund um Borussia Dortmund stehen derzeit im Mittelpunkt zahlreicher Transfergerüchte und offizieller Verhandlungen. Nach einem missglückten Gespräch mit dem ehemaligen Bayern-Trainer, das laut Medienberichte zu negativem Feedback führte, verzeichnet der BVB bereits den Abgang von Ethan Gittens, der zum FC Chelsea gewechselt ist, wo er jedoch kaum Einsatzzeiten erhalten hat.

Ein weiteres Ausstiegsszenario betrifft Julian Duranville, der momentan noch beim FC Basel ausgeliehen ist. Laut einem Bericht von Sky Sport plant der 20‑jährige Flügelspieler einen permanenten Wechsel nach Frankreich. Der belgische Akteur habe bereits eine Einigung mit Olympique Lyon erzielt, und die Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen seien weit fortgeschritten. Der französische Klub sei bereit, eine Ablösesumme von 8,5 Millionen Euro zu zahlen - ein Betrag, den Dortmund bereits im Vorjahr für die Verpflichtung des Spielers von Anderlecht aufgewendet hatte.

Durch Boni sei die ursprüngliche Summe jedoch auf rund 13 Millionen Euro angewachsen. Verletzungspech hinderte Duranville daran, sich in Dortmund zu etablieren, und auch in Basel konnte er in der Rückrunde nur zwei Tore in 16 Einsätzen verzeichnen. Ein weiteres mögliches Ziel für Dortmund ist der 23‑jährige argentinische Offensivspieler Matías Soule von AS Roma. Der italienische Tagesblick Gazzetta dello Sport berichtete, dass der Bundesligist eine offizielle Anfrage an die römische Hauptstadtmannschaft erwäge, um den Transfer auszuloten.

Der römische Klub schätzt den Marktwert des Mittelfeldspielers auf zwischen 35 und 40 Millionen Euro, und Soule selbst strebe einen nächsten Karriereschritt im Sommer an. Gleichzeitig beobachte auch die englische Premier League, namentlich Aston Villa und Bournemouth, den jungen Argentiniens Entwicklung genau. Soules Vertrag bei Roma läge noch bis zum Sommer 2029, und in der vergangenen Serie‑A-Saison habe er in 33 Einsätzen sechs Tore sowie fünf Vorlagen erzielt, sodass er für Dortmund ein attraktives Offensivpotenzial darstelle.

Im Sturmbereich rückt Serhou Guirassy stärker in den Fokus, da sein möglicher Abgang freie Kapazitäten schaffen könnte. Laut Bild habe der BVB großes Interesse an Fisnik Asllani, dem 23‑jährigen Stürmer von TSG Hoffenheim, der sich einen Wechsel nach Dortmund gut vorstellen könne. Die vorgeschlagene Ablösesumme belaufe rund 30 Millionen Euro, wobei unklar sei, ob ein Verkauf von Guirassy ausreichend Budget freimache.

Aktuell beobachte auch Aston Villa den Guineer und wolle ein Angebot unterbreiten, womit zusätzlich Fenerbahçe Istanbul in den Wettbewerb um den Spieler einsteige. Der BVB‑Sportgeschäftsführer Lars Ricken sowie Sportdirektor Ole Book betonten jedoch, dass Guirassy für die kommende Saison eine zentrale Rolle spielen solle, da er in der vergangenen Kampagne 17 Treffer für den Vizemeister erzielt habe.

Sein Vertrag laufe bis 2028, mit einer gestaffelten Ausstiegsklausel, die jedoch nur für europäische Topclubs gelte, sodass Fenerbahçe nicht automatisch zum vereinbarten Preis verpflichten könne. Ein weiteres offenes Kapitel betrifft Karim Adeyemi, dessen Vertrag im Sommer nächsten Jahres ausläuft. In einem Interview mit den Ruhr Nachrichten betonte der Flügelspieler, dass er bei einem Verein spielen wolle, der klare Zukunftspläne kommuniziere.

Sportdirektor Ole Book beschrieb einen ablösefreien Weg für Adeyemi als nicht bevorzugte Lösung, da die Gehaltsvorstellungen von Spieler und Verein stark auseinandergehe. Ein neuer Vertrag sei daher mit Schwierigkeiten verbunden, und ein Abgang im Sommer könnte nicht ausgeschlossen werden. Insgesamt zeichnet sich für Borussia Dortmund ein intensives Transferfenster ab, in dem sowohl Abschlüsse als auch mögliche Abgänge genauestens geprüft werden.

Die Vereinsführung scheint dabei einen Mix aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten anstreben zu wollen, um die sportliche Leistungsfähigkeit sowohl kurzfristig als auch langfristig zu sichern





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