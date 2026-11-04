Transfergeruechte: HC Hamburg interessiert sich stark an Luca Witzke von Flensburg

HC Hamburg sucht Ersatz fuer Moritz Sauter und will Luca Witzke von SG Flensburg-Handewitt bis Saisonende verpflichten. Details zum Wechsel.

Der Handballmarkt gerat ins Rollen, als der HC Hamburg gezielt nach Verstarkung im Ruckraum sucht. Im Fokus der Hamburger steht dabei Luca Witzke, der aktuell bei der SG Flensburg-Handewitt unter Vertrag steht. Der 27-jahrige Rechtshander hat nach einer schweren Verletzung seine Rehabilitation erfolgreich abgeschlossen und ist wieder einsatzbereit. Dennoch bleibt er in Flensburg ohne Spielpraxis.

Vertragssituation und Ausstiegsmoglichkeiten

Luca Witzke wechselte im Sommer 2025 vom SC DHfK Leipzig zur SG Flensburg-Handewitt. Sein bestehender Vertrag lauft noch bis zum 30. Juni 2027. Trainer Ales Pajovic plant jedoch nicht mit dem Spieler, was eine weitere Entwicklung erschwert. Die Interessenlagen liegen nun auf dem Tisch, und es laufen bereits Gesprache zwischen allen Beteiligten. Ein Wechsel bis zum Saisonende zum HC Hamburg erscheint moglich, um Witzke die notwendige Spielzeit zu gewahren.

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Grunde fur den Bedarf des HC Hamburg

Der HC Hamburg befindet sich in einer spezifischen Personalnotlage. Der etatmaBige Ruckraumspieler Moritz Sauter liegt nach einem Kreuzbandriss und der darauffolgenden Operation in der Rehabilitation. Erst in der kommenden Saison wird Sauter wieder voll verfugbar sein. Daher sucht der Verein dringend nach einer Losung fur die aktuelle Saison. Luca Witzke bietet sich als erfahrene Option an, da er bereits 2024 mit der deutschen Nationalmannschaft die Olympia-Silbermedaille gewann und hohe Qualitat verspricht.

Zukunftsperspektiven und potenzielle Zielvereine

Falls der Wechsel nach Hamburg gelingt, konnte Luca Witzke ab dem 1. Juli weiterziehen. Dem MT Melsungen und dem HC Erlangen wird Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem Rechtshander nachgesagt. Dies setzt jedoch voraus, dass zunachst eine Win-Win-Win-Situation entsteht. Alle Parteien mussen ihre Interessen abstimmen, bevor ein finaler Entschluss getroffen wird. Die Landerpiel-Pause bietet hierbei einen zeitlichen Rahmen fur die Verhandlungen.

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Konkrete Spielplan-Kollisionen und Termine

Am 14. November um 19 Uhr steht eine pikante Begegnung auf dem Programm. Der HC Hamburg muss beim HC Erlangen antreten, wobei das Spiel live bei Dyn ubertragen wird. Sollte sich der Transfer von Luca Witzke zoghig vollziehen, konnte er genau dann mit den Hamburgern gegen seinen eventuell neuen Klub ab Sommer 2027 auflaufen. Diese Konstellation hangt davon ab, wie schnell sich die SG Flensburg-Handewitt und der HC Hamburg einigen konnen.

Auswirkungen auf die Liga und die Vereine

Die Situation zeigt, wie wichtig Spielpraxis fur verletzte oder reha-bedingt pausierende Spieler ist. Fur die SG Flensburg-Handewitt bedeutet dies, dass sie einen Kaderangehorigen vorzeitig gehen lassen mussten. Gleichzeitig profitiert der HC Hamburg von der Erfahrung eines Olympiamedaillengewinners. Die weiteren Schritte werden von den Verhandlungen bis kurz vor dem Spieltag bestimmt. Eine schnelle Einigung wurde alle Seiten entlasten und sportliche Kontinuitat sichern.