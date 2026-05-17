Jannik Schuster wechselt von Red Bull Salzburg zum FC Brentford und stellt mit 20 Millionen Euro einen neuen österreichischen Transferrekord auf.

Jannik Schuster , der 19-jährige Sohn des ehemaligen Skisprung-Bundestrainers Werner Schuster, hat einen sensationellen Wechsel in die englische Premier League vollzogen. Der Innenverteidiger verlässt Red Bull Salzburg und wird ab dem Sommer 2026 für den FC Brentford spielen.

Mit einem Vertrag bis 2031 und einer Ablösesumme von 20 Millionen Euro setzt Schuster einen neuen österreichischen Transferrekord. Er zieht damit mit Nicolas Seiwald gleich, der 2023 ebenfalls für dieselbe Summe nach Leipzig wechselte. Kurze Zeit vor seinem 20. Geburtstag, der am vergangenen Samstag gefeiert wurde, äußerte Schuster seine Aufregung über den neuen Herausforderungen in England.

„Natürlich bin ich mir der Größe dieses Schrittes bewusst, aber genau das macht es für mich so reizvoll“, erklärte er gegenüber der Austria Presse Agentur. Der Wechsel nach Brentford kam für den Tiroler überraschend. Brentfords Trainer Keith Andrews lobte den jungen Verteidiger: „Schuster ist ein Spieler mit enormem Potenzial. Ich schätze ihn nicht nur als Fußballer, sondern auch als Persönlichkeit.

Er ist eifrig, sein volles Potenzial zu entfalten.

“ Neben seiner sportlichen Karriere ist Schuster Teil einer Familie, die tief in der Sportwelt verwurzelt ist. Sein Vater Werner war von 2008 bis 2019 der Bundestrainer der deutschen Skispringer und führte die Mannschaft zu vielen Erfolgen. Sein Bruder Jonas ist ebenfalls ein aufzählender Name im Sport. Bei den „Bees“ in London erwartet Schuster eine herausfordernde Umgebung.

Der Klub gilt als einer der innovativsten Talentschmieden Europas, der auf Datenanalyse und modernes Scouting setzt. Spieler wie Ollie Watkins und Bryan Mbeumo haben hier ihre Karriere beschleunigt. Schuster bleibt jedoch gelassen: „London ist eine coole Stadt, aber ich bin nicht zum Sightseeing hier. Ich will mich auf den Fußball konzentrieren und mich weiterentwickeln.

“ Neben diesen großen Transfers stand ebenfalls Kevin Danso von RC Lens zu Tottenham Hotspur im Gespräch (2025, transferiert für 25,0 Mio. Euro) sowie Marko Arnautovic, der 2017 von Stoke City zu West Hamnete





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