Transfermarkt-Update: El Mala steigert Marktwert auf 45 Millionen - Sieben Köln-Profis verlieren an Wert

Nach Saisonende veröffentlicht Transfermarkt die neuen Marktwerte. Said El Mala führt die Gewinnerliste des 1. FC Köln mit einem Plus von 29 Prozent auf 45 Millionen Euro an, während sieben weitere Spieler Verluste hinnehmen müssen.

Die Veröffentlichung der aktuellen Marktwert e durch das Portal Transfermarkt .de zehn Tage nach Ende der Saison bringt spannende Entwicklungen beim 1. FC Köln zutage. Während einige Spieler ihren Wert deutlich steigern konnten, müssen andere Verluste hinnehmen.

Im Zentrum des Interesses steht Top-Stürmer Said El Mala, der nach einer herausragenden Rettungs-Rückrunde mit 13 Toren seinen Marktwert um 29 Prozent von zuvor 35 Millionen Euro auf nun 45 Millionen Euro erhöhen konnte. Dieser Wert ist der höchste, der je für einen Profi des FC Köln ermittelt wurde, und untermauert den Status des 19-Jährigen als größte Transferhoffnung des Vereins.

Gleichzeitig bestätigt sich, dass der britische Premier-League-Klub Brentford dem FC Köln ein schriftliches Angebot mit Bonuszahlungen für El Mala unterbreitet hat, was den Spieler in die Nähe eines möglichen Bundesliga-Rekordtransfers rücken lässt. Auf der Gewinnerseite stehen neben El Mala noch fünf weitere Köln-Profis: Jakub Kaminski steigerte seinen Wert von 12 auf 17 Millionen Euro, Jahmai Simpson-Pusey von 6 auf 9 Millionen, Ragnar Ache von 8 auf 9 Millionen.

Ebenfalls verbessert präsentieren sich die Leihspieler Felipe Chavez (von 2 auf einen neuen Wert) und Isak Johannesson (8 Millionen). Zusammen mit El Mala, Kaminski, Ache, Simpson-Pusey und Johannesson bilden sie die aktuell wertvollsten Spieler des Kaders für die anstehende Bundesliga-Saison. Auf der Verliererseite finden sich insgesamt sieben Profis, deren Marktwerte nach der turbulenten Saison gesunken sind.

Dominique Heintz verlor 100.000 Euro und steht nun bei 600.000, Timo Hübers sank von 2,5 auf 1,5 Millionen, Marius Bülter von 2 auf 1,8 Millionen, Joel Schmied von 3,5 auf 3 Millionen, Alessio Castro-Montes von 3 auf 2,5 Millionen und Denis Huseinbasic von 3 auf 2 Millionen. Besonders deutlich fällt der Rückgang bei Florian Kainz aus: Der Offensivspieler stürzte von 8 auf 7 Millionen Euro ab und liegt damit weit entfernt von den 10 Millionen, die Köln inklusive Boni im vergangenen Sommer für ihn zu zahlen bereit war.

Die neuen Marktwerte spiegeln somit nicht nur individuelle Leistungen wider, sondern auch die wirtschaftliche Dynamik rund um den FC Köln nach dem erfolgreichen Klassenerhalt





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