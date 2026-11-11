Transferstreit: Essener RWE verletzt Vertragsraten gegen Estrela Amadora

Der Drittligisten RWE hat beim FIFA-Fußballgericht Klage gegen den portugiesischen Klub Estrela Amadora eingereicht, da ausstehende Ablösesummen von Tom Moustier und Dudu überfällig sind.

Rot-Weiss Essen hat am FIFA-Fußballgericht Klage gegen Estrela Amadora eingereicht, weil die vereinbaren Ablösesummen für zwei Spieler nicht gezahlt wurden. Der Drittligisten forderte die ausstehende Rate von rund 200.000 Euro für Tom Moustier, den im Januar 2026 nach Portugal wechselte.

Vertragsdetails und Zahlungsfehler

Der Transfer von Moustier, 24 Jahre alt, wurde auf eine Gesamtsumme von 600.000 Euro festgelegt, die in drei Raten zu entrichten war. Bislang wurde laut Essen nur die erste Rate überwiesen. Die zweite Rate von etwa 200.000 Euro ist mittlerweile längst überfällig. Der dritte Teil soll ebenfalls noch ausstehen.

Also read Stromversorger: RWE profitiert von Energiehandel und steigert Ergebnis

Im Februar wechselte zudem Dudu, 27 Jahre alt, zum Klub. Auch bei seinem Transfer wurden die zweite und letzte Ablösesumme noch nicht geleistet. RWE hat deshalb die FIFA eingeschaltet, um die Zahlungen einzufordern.

Investorengruppe übernimmt 90 Prozent der Anteile

Im August hat eine internationale Investorengruppe rund 90 Prozent der Anteile an Estrela Amadora übernommen. Zu den Anteilseignern gehören unter anderem Ex-Bayern-Profis Yann Sommer, 37, und Lucas Hernandez, 30. Die Gruppe hat einen Investitionsbetrag von 40 Millionen Euro aufgebracht und soll den Klub nicht nur finanziell unterstützen, sondern auch mit sportlichem Know‑How beraten.

Advertisement

Sommer soll bei Torhütern beraten, Hummels bei Defensivspielern, und Müller bei Offensivspielern. Der Präsident des Vereins, Johannes Mösmang, 35, ist ebenfalls ehemaliger Bayern-Mitarbeiter.

Finanzielle Altlasten und Zukunftspläne

Neben den offenen Ablösen ist Estrela Amadora noch mit Schulden in Höhe von rund 25 Millionen Euro belastet. Die neuen Eigentümer planen, das Stadion und das Trainingsgelände zu modernisieren und den Klub langfristig unter die besten acht Mannschaften Portugals zu bringen.

Wil eine schnelle Lösung erscheint bislang nicht in Sicht, da Verfahren vor dem FIFA-Fußballgericht mehrere Monate dauern können. Die offenen Zahlungen und die schuldenlast bleiben zentrale Themen für die Zukunft des portugiesischen Klubs.